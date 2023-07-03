Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Masada; memur ve emekli maaş zammı, enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadele tedbirleri... İşte detaylar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün saat 15.00'te toplanıyor. Toplantının gündem maddeleri arasında memur ve emeklilerin maaşlarına yılın ikinci yarısı için yapılacak zam oranı da bulunuyor. Toplantıda, iç ve dış siyasetteki gelişmeler de ele alınacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından toplanacak. Beştepe'deki toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.
TRT Haber'deki bilgiye göre toplantının ana gündemi, ekonomideki gelişmeler olacak.
Kabine üyeleri, enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadele noktasında alınacak ilave tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.