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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Masada; memur ve emekli maaş zammı, enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadele tedbirleri... İşte detaylar

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#Kabine Toplantısı#Yeni Kabine Toplantısı#Temmuz Kabine Toplantısı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 10:03

Kabine Toplantısı toplantı kararları bu ay da merak ediliyor. Kurban Bayramı'nın ardından yeni haftada Temmuz'da Kabine Toplantısı olacak mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Kabine Toplantısı toplantı kararları bu ay da merak ediliyor. Kurban Bayramı'nın ardından yeni haftada Temmuz'da Kabine Toplantısı olacak mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Temmuz ayının gelmesiyle gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihine çevrildi. Temmuz Kabine Toplantısı konuları arasında emekli ve memur zammının da konuşulması bekleniyor. Kabine Toplantısı son olarak 14 Haziran tarihinde gerçekleştirilmişti. Peki, Temmuz Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte? 3 Temmuz Kabine Toplantısı yapılacak mı? İşte detaylar...

1/4Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak Masada; memur ve emekli maaş zammı, enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadele tedbirleri... İşte detaylar

Kabine Toplantısı temmuz ayı için tüm dikkatler tarihlere çevrildi. Bayram ertesi Kabine Toplantısı kararları gündemde yer alıyor. Gündemi yakından takip eden milyonlarca vatandaş memur maaş zammı konusunun sonuçlanması için Kabine açıklamalarına yoğunlaştı. Ekonomiyi ilgilendiren önemli başlıkların toplantıda istişare edilmesi bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı gündeminde hangi konular var? İşte, ayrıntılar.

2/4Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak Masada; memur ve emekli maaş zammı, enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadele tedbirleri... İşte detaylar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün saat 15.00'te toplanıyor. Toplantının gündem maddeleri arasında memur ve emeklilerin maaşlarına yılın ikinci yarısı için yapılacak zam oranı da bulunuyor. Toplantıda, iç ve dış siyasetteki gelişmeler de ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından toplanacak. Beştepe'deki toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

TRT Haber'deki bilgiye göre toplantının ana gündemi, ekonomideki gelişmeler olacak.

Kabine üyeleri, enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadele noktasında alınacak ilave tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

3/4ZAM ORANLARI NE OLACAK

ZAM ORANLARI NE OLACAK?

Memur ve emeklilerin gözü, hükümetten gelecek zam haberinde...

Yakında Meclis'e gelecek düzenleme ile en düşük Memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek. Diğer memurlar için görev, unvan, derece ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artış yapılacak. ZAM oranları, 6 aylık enflasyona ek olarak refah payı ile belirlenecek.

Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı teklif metni, Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Kanun teklifine son şekli verilecek.

İSVEÇ'TEKİ PROVOKASYONLAR DA ELE ALINACAK

Toplantıda Türkiye'den NATO vizesi bekleyen İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması da ele alınacak. Ankara'nın bu saygısızlığa izin veren Stockholm yönetimine karşı atacağı diplomatik adımlar konuşulacak.

11-12 Temmuz'da Litvanya'da düzenlenecek ve Erdoğan'ın da katılacağı NATO liderler zirvesinin hazırlıkları görüşülecek.

4/4CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Kabine toplantısında, Fransa'daki sokak olayları ile Türkiye'nin hem yurt içi hem de sınır ötesinde yürüttüğü terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

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