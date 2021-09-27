Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasında
Kabine Toplantısı yeni haftada da yoğun ilgi gören konular arasında yerini aldı. Koronavirüs önlemlerinin de görüşüldüğü Kabine Toplantısı belirli tarihlerde gerçekleştiriliyor. En son üç hafta önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine yeni haftada da bir araya geliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte toplantı tarihi ve gündeme gelecek olan konular
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Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Yeni haftanın ilk gününde yapılacak olan Kabine Toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vaka ve ölüm sayılarının yanı sıra, aşılama çalışmaları ve yüz yüze eğitimle ilgili kabineye brifing verecek. Bazı yerlere girişlerde zorunlu olan PCR testinin kapsamının genişletilmesinin de ele alınabileceği gündemde yer alıyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Kabine Toplantısı 27 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Yapılan son toplantı saat 16:20'de başlamıştı. Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vaka ve ölüm sayılarının yanı sıra, aşılama çalışmaları ve yüz yüze eğitimle ilgili kabineye brifing verecek. Koronavirüsle mücadelede son durumla, havaların soğumasıyla birlikte ülke çapında yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı tüm yönleriyle değerlendirilecek. Lokanta, kafe, restoran gibi kapalı ve kalabalık ortamlara girişte test zorunluluğu gibi formüllerin ele alınabileceği belirtiliyor.
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BM Genel Kurulu için geçtiğimiz hafta ABD’de temaslarda bulunan Erdoğan’ın, değerlendirmelerini de kabine üyeleriyle paylaşması bekleniyor.
Afganistan ve Suriye’deki son durum da toplantının önemli başlıkları arasında olacak. Bu çerçevede 29 Eylül’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek olan Erdoğan’ın programıyla ilgili hazırlıklar da toplantının kritik başlıkları arasında yer alacak.
Kabinede en önemli gündem maddelerinden biri de fahiş fiyatla mücadele çalışmaları olacak. Erdoğan, kabinede alınan kararları ‘Millete Sesleniş’ konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak.