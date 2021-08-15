Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta yapılacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüz yüze eğitimi işaret etti!
Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından millete sesleniş konuşması ile açıklanacak. Kabine içerisinde bulunan bakanlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bu hafta yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda vaka sayısındaki son durum ve yüz yüze eğitim ele alınacak. Vaka sayılarında yaşanan artışla aşı yaptırmayanların durumu da kritik toplantıda masaya gelecek. Milli Eğitim Bakanı Özer'in sunum yapacağı toplantıda eğitim öğretimle ilgili nihai kararın verilmesi bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile Kabine Toplantısı'nın tarihi.
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1
Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı sonuçlarına kilitlendi. Normalleşme sonrası vaka sayılarının yükselmesi gözleri alınacak yeni kararlara çevirdi. Kritik toplantıda, vaka sayılarında yükseliş, okulların yüz yüze açılması durumu ve aşılama kampanyaları konuşulacak. Kabine Toplantı Cumhurbaşkanlığı programında değişiklik olmaması halinde 16 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine Toplantısı'nın tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Ancak toplantının 16 Ağustos Pazartesi yapılması ön görülüyor.
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"OKULLAR AÇILACAK MI?
Eğitim gündemine ilişkin sorulara da yanıt veren Erdoğan yüz yüze eğitimin yapılacak kabine toplantısında görüşüleceğini belirterek şunları söyledi:
Kabine toplantısında yeni Milli Eğitim Bakanımız bize sunumunu yapacak, bu da o konular arasında yer alıyor. Temennimiz yüz yüze eğitime geçebilmek. Bu konuyla ilgili Mahmut Bey hazırlıklarını bu istikamette yapmışsa ve gerçekten okullarımızı açalım diyorsa biz de Kabine olarak bu işe ikna olursak hayırlı olsun deriz.
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Türkiye'de ve dünyada vaka sayılarında yeniden bir artış söz konusu. Özellikle Kurban Bayramı'nın ardından artan vaka sayıları 20 bin seviyesini geçti. Bu yüzden alınacak "Yeni tedbirler olacak mı?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Bu konuyla ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar ile yeni tedbirlere yönelik soru işaretleri yanıt bulacak.
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KABİNE TOPLANTISINDA YASAK KARARI ALINACAK MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı hakkında şu ifadelerde bulunmuştu;
İnşallah yapacağımız ilk Kabine Toplantısı'nda durumu tekrar gözden geçireceğiz. Bu şekilde devam mı? Çünkü bayramdaki halkımızın yaşam tarzı her şeyi tersine çevirdi.
Aleyhe döndü, bunu tekrar lehe döndürmemiz lazım. Normal hayata nasıl döneriz bunun gayreti içindeyiz. Normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içinde olacağız.