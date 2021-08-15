Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta yapılacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüz yüze eğitimi işaret etti!

"OKULLAR AÇILACAK MI? Eğitim gündemine ilişkin sorulara da yanıt veren Erdoğan yüz yüze eğitimin yapılacak kabine toplantısında görüşüleceğini belirterek şunları söyledi:



Kabine toplantısında yeni Milli Eğitim Bakanımız bize sunumunu yapacak, bu da o konular arasında yer alıyor. Temennimiz yüz yüze eğitime geçebilmek. Bu konuyla ilgili Mahmut Bey hazırlıklarını bu istikamette yapmışsa ve gerçekten okullarımızı açalım diyorsa biz de Kabine olarak bu işe ikna olursak hayırlı olsun deriz.