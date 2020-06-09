Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta toplanacak? Yüz yüze gerçekleşecek
Kabine toplantısı ne zaman? Corona virüs nedeniyle uzun süredir video konferans yöntemiyle yapılan Kabine Toplantısı yüz yüze gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği kritik toplantıda, korona virüs tedbirlerinde normalleşme adımları ve alınacak yeni kararların masada olması bekleniyor. Corona virüsün etkileriyle ilgili değerlendirmelerin de toplantıda görüşülmesi ön görülüyor. İşte, Kabine Toplantısı ile ilgili ayrıntılar.
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Binlerce kişinin merak ettiği kabine toplantısı için tarih belli oldu. Uzun zaman sonra ilk kez yüz yüze gerçekleşecek olan kabine toplantısı için geri sayım başladı. Önceki haftalarda önemli kararların alındığı kabine toplantısı, bu hafta da benzer kararların alınabilme ihtimali dolayısıyla merakla bekleniyor. Kabine toplantısı ne zaman sorusu ile ilgili detayları araştıran vatandaşlar, konuyla ilgili detaylara odaklandı. Uzun süredir video konferans yöntemiyle yapılan Kabine Toplantısı yarından itibaren yüz yüze yapılacak. İşte, ayrıntılar.KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Bazı kararların alındığı kabine toplantısı için vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Geçtiğimiz toplantı dönemlerinde sokağa çıkma yasağı gibi pek çok kararın alındığı kabine toplantısı, bu hafta da benzer kararların alınıp alınmayacağı ile gündemde yer alıyor.
Kabine toplantısı geçtiğimiz hafta, bu haftaya ertelenmişti. CNN TÜRK Diplomasi Muhabiri Sena Alkan toplantıya ilişkin detayları aktardı.
“Yarına baktığımızda yarın (9 Haziran) da yoğun bir gündem bekliyor bizi, kabine toplanacak. Uzun zamandır video konferans olarak yapılıyordu kabine toplantısı, ama yarından itibaren yüz yüze olacak toplantının ilkine şahitlik edeceğiz.”
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Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında “Büyüklerimiz bizim için çok değerli. Virüsün onlara bulaşma riski yüksek. O nedenle risk grubundaki vatandaşlarımıza özel ihtimam gösteriyoruz” dedi. 65 yaş ve üzeri vatandaşların evde kalmasının önemini vurgulayan Erdoğan, onlar için yapılan yeni çalışmayı anlattı.
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Buna göre 65 yaş üstü vatandaşların sokak izninin 2 güne çıkarılması, haziran ayının ortasında da kısıtlamanın tamamen kaldırılması planlanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasının 1 Temmuz’u bulmaması hedefleniyor.
Sokağa çıkma izninin bir gün hafta içi olmasıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlar hem banka, fatura yatırma gibi işlerini yapacak hem de normalleşme sürecine kademeli adım atacak. Vakalarda 65 yaş ve üzeri için artış olmaması dahilinde yasak tamamen kaldırılacak.