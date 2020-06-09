Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta toplanacak? Yüz yüze gerçekleşecek

Binlerce kişinin merak ettiği kabine toplantısı için tarih belli oldu. Uzun zaman sonra ilk kez yüz yüze gerçekleşecek olan kabine toplantısı için geri sayım başladı. Önceki haftalarda önemli kararların alındığı kabine toplantısı, bu hafta da benzer kararların alınabilme ihtimali dolayısıyla merakla bekleniyor. Kabine toplantısı ne zaman sorusu ile ilgili detayları araştıran vatandaşlar, konuyla ilgili detaylara odaklandı. Uzun süredir video konferans yöntemiyle yapılan Kabine Toplantısı yarından itibaren yüz yüze yapılacak. İşte, ayrıntılar.KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?



Bazı kararların alındığı kabine toplantısı için vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Geçtiğimiz toplantı dönemlerinde sokağa çıkma yasağı gibi pek çok kararın alındığı kabine toplantısı, bu hafta da benzer kararların alınıp alınmayacağı ile gündemde yer alıyor.



Kabine toplantısı geçtiğimiz hafta, bu haftaya ertelenmişti. CNN TÜRK Diplomasi Muhabiri Sena Alkan toplantıya ilişkin detayları aktardı.



“Yarına baktığımızda yarın (9 Haziran) da yoğun bir gündem bekliyor bizi, kabine toplanacak. Uzun zamandır video konferans olarak yapılıyordu kabine toplantısı, ama yarından itibaren yüz yüze olacak toplantının ilkine şahitlik edeceğiz.”