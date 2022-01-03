KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI! Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Gözler 3 Ocak 2022 Kabine Toplantısı kararlarında
Kabine Toplantısı kararları ile ilgili son dakika açıklamaları bekleniyor. Kabine Toplantısı belirli tarihlerde düzenleniyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de bir araya geldi. Memur ve emekli aylıklarına enflasyon oranının üzerinde bir ücret artışı yapılacağını açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in bu konuda kabineye bir sunum yapması bekleniyor. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını ne zaman, saat kaçta açıklayacak?
Kabine Toplantısı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Memur ve emekli zammı ile ilgili açıklamaların ardından vatandaşların araştırmaları daha da hızlandı. Kabine Toplantısı bugün yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen toplantı başladı. İşte detaylar
İç ve dış gelişmelerin yanı sıra enerjiden ulaştırmaya, terörle mücadeleden savunmaya kadar bakanlıkların 2022 yılında atacağı adımların ana hatlarıyla değerlendirileceği toplantıda memur ve Emekli maaşlarına yapılacak Zam oranları ve ekonomideki gelişmeler ana gündem maddesi olacak. Memur ve emekli aylıklarına enflasyon oranının üzerinde bir ücret artışı yapılacağını açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in bu konuda kabineye bir sunum yapması planlanıyor. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren TÜİK’in bugün açıklayacağı aralık ayı enflasyon verisi de kabinede görüşülecek zam oranında belirleyici olacak. Memur ve emeklilere yapılacak zammın Asgari Ücret artışında olduğu gibi beklentileri karşılayacak şekilde olacağı belirtiliyor.
OMIKRON ÖNLEMLERİ
Toplantıda 40 bin sınırına dayanan Koronavirüs vaka sayılarına karşı alınabilecek yeni önlemler de masada olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın havaların soğumasıyla birlikte artış gösteren koronavirüsle ilgili sunum yapacağı kabinede Türkiye’de de rastlanan ve hızlı bulaşıcılığı bulunan Omikron varyantına ilişkin ek önlemler de tüm detaylarıyla görüşülecek. Türkiye genelinde piyasaya sürülen yerli aşı TURKOVAC uygulamasındaki son durum ve aşılama oranları da kabinede ele alınacak bir diğer başlık olacak.