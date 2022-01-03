KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI! Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Gözler 3 Ocak 2022 Kabine Toplantısı kararlarında

İç ve dış gelişmelerin yanı sıra enerjiden ulaştırmaya, terörle mücadeleden savunmaya kadar bakanlıkların 2022 yılında atacağı adımların ana hatlarıyla değerlendirileceği toplantıda memur ve Emekli maaşlarına yapılacak Zam oranları ve ekonomideki gelişmeler ana gündem maddesi olacak. Memur ve emekli aylıklarına enflasyon oranının üzerinde bir ücret artışı yapılacağını açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in bu konuda kabineye bir sunum yapması planlanıyor. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren TÜİK’in bugün açıklayacağı aralık ayı enflasyon verisi de kabinede görüşülecek zam oranında belirleyici olacak. Memur ve emeklilere yapılacak zammın Asgari Ücret artışında olduğu gibi beklentileri karşılayacak şekilde olacağı belirtiliyor.



