Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler son dakika kabine toplantısı açıklamalarında
Kabine toplantısı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 10 Ağustos’ta yapılacak olan kabine toplantısında konuşulacak olan konular arasında okulların açılış tarihi de yer alacak. Toplantıda, okullarda başlayacak örgün eğitim öncesinde Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ve salgında bu hafta ortaya çıkacak rakamlara göre yeni bir değerlendirme yapılabileceği belirtiliyor. Peki kabine toplantısı saat kaçta başlayacak?
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Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta sorusu ile ilgili araştırmalar hızlandı. Bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak olan toplantı saat 15:00’da başlayacak. Özel okullarda gelecek hafta başlayacak telafi eğitimleri öncesinde Beştepe’de toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde koronavirüs salgınına karşı sıkı tedbir uygulanmasına dönük atılacak adımlar değerlendirilecek. Bu kapsamda okullarda alınan önlemlerin yanı sıra okulların açılış tarihiyle ilgili değerlendirmeler gündeme gelecek.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Kabine Toplantısı 10 Ağustos’ta saat 15:00’da başlayacak. İşte gündeme gelecek olan konular...
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OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ KONUŞULACAK
Bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak kabinede en önemli gündem maddesi son dönemde tatil ve bayramın etkisiyle artış gösteren koronavirüs vakalarına karşı yeni önlemler oluşturacak. Okulların açılış tarihi de konuşulacak. Özel okullarda gelecek hafta başlayacak telafi eğitimleri öncesinde Beştepe’de toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde koronavirüs salgınına karşı Türkiye genelinde denetimlerin arttırılması, vaka sayılarının artış yaşandığı il, ilçe ve mahallelerde sıkı tedbir uygulanmasına dönük atılacak adımlar değerlendirilecek. Toplantıda, okullarda başlayacak örgün eğitim öncesinde Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ve salgında bu hafta ortaya çıkacak rakamlara göre yeni bir değerlendirme yapılabileceği belirtiliyor.
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Bu kapsamda okullarda alınan önlemlerin yanı sıra okulların açılış tarihiyle ilgili değerlendirmeler de yapılacak. Kabinede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgının seyriyle ilgili Türkiye’deki son durum, okullarda alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında kabineye detaylı bir bilgilendirme yapacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın da koronavirüsün ekonomiye etkileri ve önümüzdeki dönemde alınacak tedbirlere ilişkin kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor. Kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan’daki temaslarına ilişkin bilgilendirmede bulunacak.
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İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
Tartışmaları süren İstanbul Sözleşmesi konusunda ilgili bakanların yapılan çalışmalar hakkında bilgi sunması da bekleniyor. Kabinede bakanların sözleşmeye dönük görüşlerini alması beklenen Erdoğan, en kapsamlı değerlendirmeyi ise bu hafta AK Parti’de gerçekleştireceği MYK toplantısında yapacak.