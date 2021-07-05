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Gündem
Haber Giriş: 05 Temmuz 2021 - 09:19 | 

Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta yapılacak? 11 günlük bayram tatili için gözler toplantıda

Kabine Toplantısı bayram tatili, koronavirüs tedbirleri ve pek çok konuda alınacak kararlar doğrultusunda vatandaşlar tarafından yakından takip edilecek. Kabine Toplantısı ne zaman sorusu, alınması muhtemel kararları takip etmek isteyen kişilerce merakla araştırılıyor. Kabine Toplantısı ile birlikte Kurban Bayramı tatiline yönelik kararlar, Koronavirüs ile mücadeledeki son durum gibi pek çok konu gündemde yer alacak. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta yapılacak sorusu pek çok kişinin gündemini oluşturuyor. Pek çok konuda önemli kararların alındığı toplantı olan Kabine Toplantısı, bu kez Kurban Bayramı tatili gündemi ile toplanacak. 5 Temmuz Pazartesi günü yapılacak olan toplantıda, aşılama ve turizm de gündemde yer alacak.

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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı, 5 Temmuz 2021 tarihinde öğlen saat 15.00 itibariyle başlayacak. Toplantı, 19.00 itibariyle sona erecek.

Kabine toplantısında, Kovid-19 aşı programı ve bayram tatilinin süresi başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, 3. doz aşılama ve ülke genelinde aşı programında gelinen noktanın değerlendirileceği, aşı programının Kovid-19 vaka sayılarına etkisi ve yerli aşı çalışmalarının da görüşüleceği tahmin ediliyor.

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Bayram tatili süresinin de belirlenmesi beklenen toplantıda, turizm sezonuna ilişkin beklentiler ile bu kapsamda alınan tedbirlerin masada olacağı öngörülüyor.

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Güvenlik ve dış politikaya ilişkin konuların da görüşülecek gündem maddelerinden olacağı toplantıda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından, yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara ilişkin Kabine'ye bilgi verilmesi bekleniyor.

Toplantıda, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda KKTC'ye yapılacak ziyaret öncesinde, bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınacağı tahmin ediliyor.

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