Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta yapılacak? 11 günlük bayram tatili için gözler toplantıda

Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta yapılacak sorusu pek çok kişinin gündemini oluşturuyor. Pek çok konuda önemli kararların alındığı toplantı olan Kabine Toplantısı, bu kez Kurban Bayramı tatili gündemi ile toplanacak. 5 Temmuz Pazartesi günü yapılacak olan toplantıda, aşılama ve turizm de gündemde yer alacak.