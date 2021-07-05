Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta yapılacak? 11 günlük bayram tatili için gözler toplantıda
Kabine Toplantısı bayram tatili, koronavirüs tedbirleri ve pek çok konuda alınacak kararlar doğrultusunda vatandaşlar tarafından yakından takip edilecek. Kabine Toplantısı ne zaman sorusu, alınması muhtemel kararları takip etmek isteyen kişilerce merakla araştırılıyor. Kabine Toplantısı ile birlikte Kurban Bayramı tatiline yönelik kararlar, Koronavirüs ile mücadeledeki son durum gibi pek çok konu gündemde yer alacak. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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