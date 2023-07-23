Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşecek. Dış politikada atılan adımlar, ekonomideki gelişmeler ve terörle mücadele gündem başlıklarıyla gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nda bakanlarla istişare edilecek. Son gerçekleşen toplantıda ise kira artışında yüzde 25 sınırının devam etmesi kararlaştırılırken, memur ve emeklilere yapılacak zam oranı görüşülmüştü. Seçim vaatlerinden olan öğrencilere vergisiz telefon ve ev hanımlarına emeklilik konularının detayları için gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Kritik Kabine Toplantısı 24 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası Millete Sesleniş konuşması yapacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? İşte, Kabine Toplantısı konuları ve ayrıntılar.