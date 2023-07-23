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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararları hangi gün açıklanacak? Evlilik kredisi, öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik...

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Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 18:26

Kabine Toplantısı kararları, yeni hafta öncesi gündeme gelen konulardan oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nda ekonomi ve iç siyasete ilişkin başlıklar değerlendirilecek. Öte yandan öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro gibi konular beklentiler bu haftaki Kabine Toplantısı'na yöneldi. Ekonomideki gelişmeler ve terörle mücadele gündem başlıklarıyla toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulunması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı? İşte, 24 Temmuz kabine Toplantısı gündem maddeleri ve toplantı tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/5Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararları hangi gün açıklanacak Evlilik kredisi, öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik...

Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşecek. Dış politikada atılan adımlar, ekonomideki gelişmeler ve terörle mücadele gündem başlıklarıyla gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nda bakanlarla istişare edilecek. Son gerçekleşen toplantıda ise kira artışında yüzde 25 sınırının devam etmesi kararlaştırılırken, memur ve emeklilere yapılacak zam oranı görüşülmüştü. Seçim vaatlerinden olan öğrencilere vergisiz telefon ve ev hanımlarına emeklilik konularının detayları için gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Kritik Kabine Toplantısı 24 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası Millete Sesleniş konuşması yapacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? İşte, Kabine Toplantısı konuları ve ayrıntılar.

2/5KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı 24 Temmuz Pazartesi Beştepe'de gerçekleşecek. Toplantının saati ise henüz belli olmadı.

Toplantının öncelikli gündemi dış politikadaki gelişmeler olacak. Ekonomi ve iç siyasete ilişkin başlıklar da değerlendirilecek.

3/5KABİNE TOPLANTISI KONULARI

KABİNE TOPLANTISI KONULARI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi dış politikada atılan adımlar, ekonomideki gelişmeler ve terörle mücadele gündem başlıklarıyla toplanıyor. NATO Liderler Zirvesi ve Körfez turu değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ay diplomasi trafiği yoğundu. Önce Litvanya’da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi katıldı. Ardından Körfez turuna çıktı. Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti.

4/5Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararları hangi gün açıklanacak Evlilik kredisi, öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik...

3 ülke ile savunmadan enerjiye farklı alanlarda 18 anlaşmaya imza atıldı. Görüşmelerin yansımaları Kabine toplantısında değerlendirilecek.

Ekonomideki gelişmeler ve terörle mücadele operasyonlarında gelinen son nokta da Kabine toplantısında değerlendirilecek başlıklar arasında.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

5/5EV HANIMLARINA EMEKLİLİK VE EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK VE EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, taşerona kadro gibi konuların ayrıntıları için beklentiler sürüyor. Kabine Toplantısı'nda bu konuların görüşülmesi yönünde vatandaşların beklentileri arttı. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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