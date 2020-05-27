Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?
Kabine toplantılarının her biri normalleşme sürecini merak eden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 11 Mayıs’ta başlayan normalleşme sürecinin ardından berberler, kuaförler ve AVM’ler açılmıştı. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak olan kabine toplantısında normalleşme süreci ele alınacak. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındaki vatandaşlar başta olmak üzere tüm gözler bu tarihe çevrildi.
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Kabine toplantısının ne zaman, saat kaçta yapılacağı araştırılan konular arasında yerini aldı. Normalleşme takvimi tarihlerini merak eden vatandaşlar heyecanla kabinenin toplanmasını ve bu toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklama yapmasını bekliyorlar. 11 Mayıs’ta başlayan normalleşme sürecinin ardından berberler, kuaförler ve AVM’ler açılmıştı. İşte normalleşme sürecinin ele alınacağı kabine toplantısı ile ilgili detaylar…
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Normalleşme sürecinin ele alınacağı kabine toplantısı 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. Alınacak yeni kararlar masada olacak. Kabine toplantısında konuşulacak gündem konuları şu şekilde olacak; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsle mücadeleye ilişkin ayrıntılara dair kabine toplantısında bir sunum gerçekleştirecek. Bilim Kurulu'ndan gelen tavsiye kararlarını paylaşacak. İllerdeki seyahat kısıtlamalarının kaldırılması değerlendirilecek. Bazı illerdeki kısıtlamanın kaldırılması, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise kısıtlamanın bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Edinilen bilgiye göre hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da toplantıda değerlendirilecek. Kısıtlama uygulamalarının bazı illerde belli bir süre devam edebileceği ancak nihai kararın son veriler ışığında verileceği öğrenildi.
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65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındaki vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında esnemeye gidilmişti. Kısıtlamanın tamamen kalkması henüz öngörülmüyor. Kabine toplantısında bazı toplu alanlara girmelerinin sınırlandırılarak kısıtlamanın tamamen kaldırılmasının değerlendireceği belirtiliyor. Nikah salonlarının azami yüzde 25 kapasitesinin aşılmaması, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına göre düzenleme yapma şartıyla faaliyete geçmesi bekleniyor. Yine kabine toplantısında çay bahçesi, açık eğlence yerlerinin ve ören yerleri ile müzelerin açılmasının da değerlendirileceği ifade ediliyor. Alınan kararlar toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.