Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta? Bugün kabine toplantısı var mı?
Türkiye corona virüs mücadelesinde atılacak adımlarla ilgili önemli kararların verildiği Kabine Toplantısı, pazartesi günleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başlanlığında toplanıyor. Pek çok konuda yeni kararlar alınması beklenen kabine toplantısı, düğün salonları, işletmeler, restoranlar gibi müesseselerin açılmasını bekleyenler, Ramazan Bayramı dolayısıyla bugün kabine toplantısının olup olmadığını araştırıyorlar. Peki, Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta? Bugün kabine toplantısı var mı? İşte, o konuyla ilgili detaylar.
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Alınan kararlar nedeniyle yakından takip edilen kabine toplantısı, pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Bugün kabine toplantısı var mı sorusu ile konuya yanıt arayan vatandaşlar, devlet erkanından bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyor. Peki, normalleşme süreci, sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması gibi kararlarla ilgili son gelişmelerin merakla araştırıldığı kabine toplantısı bugün yapılacak mı? İşte, 25 Mayıs kabine toplantısı olacak mı sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
Pek çok konuda yeni kararlar alınması beklenen kabine toplantısı, düğün salonları, işletmeler, restoranlar gibi müesseselerin açılmasını bekleyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, kabine toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların katılımıyla gerçekleşecek olan kabine toplantısının tarihi ve gündem konuları hakkında detaylı bilgiler
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Normalleşme sürecinin ele alınacağı kabine toplantısı 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Alınacak yeni kararlar masada olacak.
Kabine toplantısında konuşulacak gündem konuları şu şekilde olacak;
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsle mücadeleye ilişkin ayrıntılara dair kabine toplantısında bir sunum gerçekleştirecek. Bilim Kurulu'ndan gelen tavsiye kararlarını paylaşacak. İllerdeki seyahat kısıtlamalarının kaldırılması değerlendirilecek. Bazı illerdeki kısıtlamanın kaldırılması, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise kısıtlamanın bir süre daha devam etmesi bekleniyor.
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Edinilen bilgiye göre hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da toplantıda değerlendirilecek. Kısıtlama uygulamalarının bazı illerde belli bir süre devam edebileceği ancak nihai kararın son veriler ışığında verileceği öğrenildi.
65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındaki vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında esnemeye gidilmişti. Kısıtlamanın tamamen kalkması henüz öngörülmüyor. Kabine toplantısında bazı toplu alanlara girmelerinin sınırlandırılarak kısıtlamanın tamamen kaldırılmasının değerlendireceği belirtiliyor.
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Nikah salonlarının azami yüzde 25 kapasitesinin aşılmaması, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına göre düzenleme yapma şartıyla faaliyete geçmesi bekleniyor.
Yine kabine toplantısında çay bahçesi, açık eğlence yerlerinin ve ören yerleri ile müzelerin açılmasının da değerlendirileceği ifade ediliyor. Alınan kararlar toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.