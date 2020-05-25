Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta? Bugün kabine toplantısı var mı?

Alınan kararlar nedeniyle yakından takip edilen kabine toplantısı, pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Bugün kabine toplantısı var mı sorusu ile konuya yanıt arayan vatandaşlar, devlet erkanından bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyor. Peki, normalleşme süreci, sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması gibi kararlarla ilgili son gelişmelerin merakla araştırıldığı kabine toplantısı bugün yapılacak mı? İşte, 25 Mayıs kabine toplantısı olacak mı sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler



Pek çok konuda yeni kararlar alınması beklenen kabine toplantısı, düğün salonları, işletmeler, restoranlar gibi müesseselerin açılmasını bekleyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, kabine toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların katılımıyla gerçekleşecek olan kabine toplantısının tarihi ve gündem konuları hakkında detaylı bilgiler



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?



Normalleşme sürecinin ele alınacağı kabine toplantısı 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Alınacak yeni kararlar masada olacak.



Kabine toplantısında konuşulacak gündem konuları şu şekilde olacak;