Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta? Bugün Bakanlar Kurulu var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli ziyaret!

SON YAPILAN TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

22 Kasım'da yapılan toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulunmuştu;



Okullarımızda eğitim öğretim sürüyor. İşyerlerimiz çalışıyor. Sahip olduğumuz bu imkanları kullanmaya devam edebilmek için tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Aşı olmayanların ve ya aşısı eksik olanların bir an önce sağlık kuruluşlarına başvurmaları tavsiyemizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Okullarımızda eğitim öğretim 1 haftalık ara tatilin ardından tekrar başladı. Bu yılın sonuna kadar kütüphanesi olmayan okul bırakmamayı amaçlıyoruz. Attığımız bu adımların özellikle genç işsizliğin süratle atılmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.