Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta? Bugün Bakanlar Kurulu var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli ziyaret!
Kabine Toplantısı sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalar ile milyonların gündeminde yer alıyor. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda iç ve dış politikaya ilişkin gelişmelerin ele alınması ön görülüyor. 20 binin altına düşen koronavirüs vaka sayılarının da değerlendirmesinin beklendiği Bakanlar Kurulu'nda asgari ücretin ön planda olması tahmin ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta? İşte, Kabine Toplantısı'nın tarihi hakkında ayrıntılar.
Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı tüm Türkiye tarafından bekleniyor. En son 22 Kasım Pazartesi günü yapılan toplantıda ekonomideki son gelişmeler ele alınmıştı. Koronavirüsle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı olmayanların ve ya aşısı eksik olanların bir an önce sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini belirtmişti. Bu hafta yapılması beklenen Kabine Toplantısı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyareti nedeniyle önümüzdeki hafta yapılması ön görülüyor.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani’nin davetine icabetle, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite’nin Yedinci Toplantısı vesilesiyle, 6-7 Aralık 2021 tarihlerinde Katar’a resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantının önümüzdeki hafta gerçekleşmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantının önümüzdeki hafta gerçekleşmesi bekleniyor.
SON YAPILAN TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR
22 Kasım'da yapılan toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulunmuştu;
Okullarımızda eğitim öğretim sürüyor. İşyerlerimiz çalışıyor. Sahip olduğumuz bu imkanları kullanmaya devam edebilmek için tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Aşı olmayanların ve ya aşısı eksik olanların bir an önce sağlık kuruluşlarına başvurmaları tavsiyemizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Okullarımızda eğitim öğretim 1 haftalık ara tatilin ardından tekrar başladı. Bu yılın sonuna kadar kütüphanesi olmayan okul bırakmamayı amaçlıyoruz. Attığımız bu adımların özellikle genç işsizliğin süratle atılmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.
Okullarımızda eğitim öğretim sürüyor. İşyerlerimiz çalışıyor. Sahip olduğumuz bu imkanları kullanmaya devam edebilmek için tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Aşı olmayanların ve ya aşısı eksik olanların bir an önce sağlık kuruluşlarına başvurmaları tavsiyemizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Okullarımızda eğitim öğretim 1 haftalık ara tatilin ardından tekrar başladı. Bu yılın sonuna kadar kütüphanesi olmayan okul bırakmamayı amaçlıyoruz. Attığımız bu adımların özellikle genç işsizliğin süratle atılmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.
Ülkemizin tarımsal hasılata dünyadaki 10. yerini daha ileri taşımak için çalışıyoruz. Kapsamını ve miktarını oldukça yükselttiğimiz sosyal yardımları, hiçbir vatandaşımızı dışarıda bırakmayacak şekilde genişletiyoruz. Ulaştırma başta olmak üzere, inşası süren büyük altyapı projelerimizi milletimizin hizmetine sunmak için yağmur çamur demeden çalışıyoruz.