Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta biter? Gözler kabine toplantısı sonuçlarında
Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta bitecek sorusu on binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri hakkında gelişmelerin de ele alınması beklenen kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararlar hakkında açıklamalarda bulunacak. Peki, kabine toplantısı ne zaman ve saat kaçta bitecek? İşte, pek çok vatandaşın yakından takip ettiği kabine toplantısı hakkında detaylı bilgiler
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Kabine toplantısı ne zaman biter sorusu,toplantının 16.00'da başlaması ile birlikte gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine toplantısında, Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde alınması gereken yeni önlem ve tedbirler Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleriyle istişare ediliyor. Bu hafta yapılması beklenen toplantıda bir diğer önemli başlıklardan birinin de Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki doğalgaz faaliyetlerinin olması ön görülüyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman bitecek? İşte, ayrıntılar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nın tarihi son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Koronavirüs salgınında yeni önlemlerle ilgili önerilerin istişare edildiği Kabine toplantısında pandemi sürecinde koronavirüs ile mücadeledeki son durumun ele alınması bekleniyor.
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN BİTECEK?
Koronavirüs önlemleri ve Türkiye gündemine dair önemli konuların ele alındığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılıyor. Kritik toplantının salı günü yani 20 Ekim tarihinde saat 16.00'da başladı.
Toplantının 18.30 itibariyle sona ermesi bekleniyor.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SON AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kabine toplantısı sonrası yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklamalar yapmıştı.
Sağlık önceliklerinden taviz vermeyecek şekilde bu sıkıntıları da aşamalı olarak çözüme kavuşturacak yöntemler geliştirdiklerine dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Eğitimde daha önce okul öncesi ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık. Diğer sınıflarda da uzaktan eğitim yoluyla eğitim öğretime geçilmesini temin etmiştik. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1. sınıfların yanı sıra 2, 3, ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Ayrıca özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel olmadığı görülmüştür. Diğer sınıflarla ilgili kararı gelişmelere bakarak önümüzdeki haftalarda vereceğiz. Okula gidecek evlatlarımızdan ricamız annelerinin, babalarının ve tüm aile büyüklerinin sağlığı için temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmeleridir."
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Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim öğrencilerinden bilgisayar ihtiyacı olanlar için bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Erdoğan, "İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren peyderpey bu tabletleri öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı olarak dağıtmaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin internet altyapısını da bu ihtiyaca uygun seviyeye çıkartmak için ayrı bir çalışmayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yürüttüğünü, bu konuyu ilgili kuruluşlar Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ile yürütmek suretiyle hızla mesafe almanın gayreti içerisinde olacaklarını aktardı. Erdoğan, bu işin ciddi bir altyapısının olduğunu, bunun sağlanması gerektiğini ifade etti.