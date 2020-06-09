Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta başlayacak ve açıklama kaçta yapılacak?
Kabine Toplantısı bugün uzun bir aradan sonra tüm bakanların katılımı ile yüz yüze yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık yapacağı Kabine Toplantısı ile pek çok karar masaya yatırılacak. 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı durumunun belirleneceği Kabine Toplantısı, 9 Haziran Salı günü saat 15.00'da başlayacak. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası saat kaçta açıklama yapacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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1
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Birçok kararın alındığı Kabine Toplantısı, 9 Haziran Salı günü yapılacak olan toplantı öncesinde belirli satırbaşları ile gündemde yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda video konferans üzerinden gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, bu hafta yüz yüze tamamlanacak. Toplantıda, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı izninin esnetilmesi de gündemde yer alacak. Saat 15.00'da başlayacak olan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da yardımcıları tarafından açıklama yapılacak. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte, Kabine Toplantısı sonrası yapılacak olan açıklamanın saati hakkında bazı bilgiler
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Kabine toplantısının 18.00'a kadar tamamlanacağı göz önünde bulundurulursa, açıklamanın 18.00 itibariyle yapılacağı söylenebilir.
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Kabinede başta 15 büyükşehirde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının kaldırılması, 65 yaş üstü ve 18 yaş altına getirilen kısıtlamaların kontrollü olarak ay sonuna kadar sonlandırılması kararının alınması bekleniyor. Suriye ve Libya’daki son gelişmelerle ilgili de Erdoğan’a brifing verilecek.
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1 Haziran’da başlayan normalleşme süreci kapsamında 65 yaş üstü yaşlılarla, 18 yaş altı gençlerin ve çocukların gözü de kabinenin alacağı kararlarda olacak, toplantıdan bu kesimlerin izinlerinin esnetilmesine yönelik yeni kararlar çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.