Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta başlayacak ve açıklama kaçta yapılacak?

Birçok kararın alındığı Kabine Toplantısı, 9 Haziran Salı günü yapılacak olan toplantı öncesinde belirli satırbaşları ile gündemde yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda video konferans üzerinden gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, bu hafta yüz yüze tamamlanacak. Toplantıda, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı izninin esnetilmesi de gündemde yer alacak. Saat 15.00'da başlayacak olan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da yardımcıları tarafından açıklama yapılacak. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte, Kabine Toplantısı sonrası yapılacak olan açıklamanın saati hakkında bazı bilgiler