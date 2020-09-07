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Hürriyet
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Haber Giriş: 07 Eylül 2020 - 13:45 | 

Kabine toplantısı bugün gerçekleşiyor... Cumhurbaşkanı saat kaçta açıklama yapacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığını yapacağı kabine toplantısı bugün bir kez daha gerçekleşecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamanın saati ve toplantıda masada olacak konular merak ediliyor. Kabine toplantısının en önemli gündem maddelerinden biri de koronavirüsle mücadelede alınacak yeni önlemler. Peki, kabine saat kaçta başlayacak? Cumhurbaşkanı saat kaçta açıklama yapacak?

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Kabine Toplantısı’nın bu haftaki takvimi belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 13.00'te Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'ne katılacak. Erdoğan daha sonra saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

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Son günlerde artan vakalar sonrası, bazı bölgelerde kısıtlamaların tekrardan gündeme gelebileceği öngörülüyor. Son dönemde artan koronavirüs vakalarına karşı alınabilecek yeni tedbirler masaya yatırılacak. Okulların 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlaması ve yüz yüze eğitimde alınacak önlemler değerlendirilecek.

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Toplantının tamamlanması ardından alınan kararların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaşılması bekleniyor.

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