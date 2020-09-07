Kabine toplantısı bugün gerçekleşiyor... Cumhurbaşkanı saat kaçta açıklama yapacak?

Kabine Toplantısı’nın bu haftaki takvimi belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 13.00'te Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'ne katılacak. Erdoğan daha sonra saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.