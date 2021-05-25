Kabine Toplantısı ne zaman? Normalleşmenin ele alınacağı Bakanlar Kurulu için geri sayım!
Koronavirüs mücadelesinde atılacak adımlarla ilgili önemli kararların verildiği Bakanlar Kurulu toplantısı için vatandaşların tarih araştırmaları hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nda, halen tedbirler gereği kapalı olan mekanlar için karar alınması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak?
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Normalleşme adımları kapsamında önemli karların alındığı Kabine Toplantısı için araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde pek çok alanda normalleşme başlarken, hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının devamı, düğün salonlarının açılacağı tarih ve hafta içi akşam için devam eden sokağa çıkma yasağı gibi konular için Bakanlar Kurulu'ndan çıkacak olası kararlar bekleniyor. İşte, Kabine Toplantısı hakkında merak edilenler...
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
1 Haziran tarihine kadar kademeli normalleşmenin devam edeceği açıklanan tedbirleri gündeme taşıyacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabinesi, vaka sayılarının durumuna göre yeni normalleşme sürecine girecek. 1 Haziran sonrası başlayacak olan normalleşme takvimi toplantının ana gündem maddesini oluşturacak.
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Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Daha önceki açıklamalarda toplantının 15 günde bir yapılacağı bildirilmişti. En son 17 Mayıs'ta yapılan Kabine Toplantısı'nın dolayısı ile 31 Mayıs'ta gerçekleşmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından açıklama yapması öngörülüyor.
Konuyla ilgili ilerleyen günlerde açıklamaların gelmesi bekleniyor.