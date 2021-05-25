Kabine Toplantısı ne zaman? Normalleşmenin ele alınacağı Bakanlar Kurulu için geri sayım!

Normalleşme adımları kapsamında önemli karların alındığı Kabine Toplantısı için araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde pek çok alanda normalleşme başlarken, hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının devamı, düğün salonlarının açılacağı tarih ve hafta içi akşam için devam eden sokağa çıkma yasağı gibi konular için Bakanlar Kurulu'ndan çıkacak olası kararlar bekleniyor. İşte, Kabine Toplantısı hakkında merak edilenler...