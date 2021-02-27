Kabine toplantısı ne zaman? Kısıtlamalar ne zaman bitecek? Kabine toplantısı için verilen tarih
Okulların açılış tarihiyle ilgili açıklamalar ardından gözler kabine toplantısı tarihine çevrildi. Birçok il valiliği Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınacak kararlar doğrultusunda yeni adımlar atılacağını bildirdi. Yapılan açıklamada 'Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde her ilimizde içerisinde bulunulduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarımızca gerekli adımlar atılacaktır" denildi. Peki, kabine toplantısı ne zaman başlayacak?
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Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından gözler kabine toplantısı tarihine çevrilmişti. Yüz yüze eğitim açıklamalarıyla birlikte kabine toplantısı tarihi de netleşmiş oldu. Valiliklerden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 Mart sonrasında yeni bir sürece girileceği ve bu süreçte salgının seyrinin il bazlı takibinin yapılarak uygulanacak tedbirlerin de buna göre belirleneceği anımsatıldı.
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YENİ UYGULAMALAR 2 MART'TA
"Kabine toplantısında eğitim ve öğretime yönelik düzenlemeler de 4 ayrı risk seviyesine göre belirlenecek olup bu nedenle 1 Mart Pazartesi günü mevcut uygulamaya (15 Şubat'tan bu yana uygulanan; birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün seviyelerinde ve tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılması, 22 Ocak'tan beri uygulanan; 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze sürdürülmesi) devam edilecek ve alınan kararlar çerçevesinde yeni uygulamaya 2 Mart Salı günü itibarıyla başlanabilecektir."
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İçişleri Bakanlığının 26 Şubat tarihli Genelgesiyle 1 Mart günü Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanacak Kabine’de yeni kararlar alınıncaya kadar mevcut tedbirlerin uygulanmaya devam edilmesi gerektiği bildirilmişti.
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KISITLAMALAR NEYE GÖRE KALKACAK?
Pazartesi gününden itibaren kademeli normalleşmeye geçecek olan Türkiye’de iller kırmızı, turuncu, sarı ve mavi liste olmak üzere dört gruba ayrıldı. Buna göre kırmızı ve turuncuda yer alan illerde kısıtlamaya devam edilecek. Sarı listedeki illere kısmi kısıtlama olurken, mavi listedeki illerde ise normalleşme adımları atılacak.