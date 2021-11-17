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Haber Giriş: 17 Kasım 2021 - 12:09 | 

Kabine Toplantısı ne zaman? İşte Kabine Toplantısından son bilgiler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yakın zaman sonra toplanacak. Ele alınması beklenen konular üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapılacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman?

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Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında belli aralıklarla yapılıyor. Toplantılarda iç ve dış gündeme ilişkin başlıklar ele alınıyor. Koronavirüs ve terörle mücadeledeki son durum ile bölgesel gelişmeler de değerlendiriliyor. İşte, Kabine Toplantısından son bilgiler...

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Kabine, son olarak 8 Kasım Pazartesi günü saat 15.00'te bir araya geldi. Kabine Toplantıları rutin olarak 2 hafta ara ile gerçekleştiriliyor.

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Son Kabine Toplantısı 8 Kasım'da gerçekleştirilmişti. Yeni kabine toplantısı tarihi ise henüz netlik kazanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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