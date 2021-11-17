Kabine Toplantısı ne zaman? İşte Kabine Toplantısından son bilgiler

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında belli aralıklarla yapılıyor. Toplantılarda iç ve dış gündeme ilişkin başlıklar ele alınıyor. Koronavirüs ve terörle mücadeledeki son durum ile bölgesel gelişmeler de değerlendiriliyor. İşte, Kabine Toplantısından son bilgiler...