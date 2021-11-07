Kabine Toplantısı ne zaman? İşte güncel Kabine Toplantısı hakkında son bilgiler

Kasım ayının ilk Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Kabine Toplantısı'nda gündeme gelecek önemli gündem maddeleri vatandaşlarca merak ediliyor. Koronavirüs salgını ile mücadele ve pek çok kritik konu daha kabinede gündem olacak. İşte, Kabine Toplantısı'ndan son bilgiler...