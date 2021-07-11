Kabine Toplantısı ne zaman? İşte Cumhurbaşkanı'nın millete (ulusa) sesleniş konuşması hakkında detaylar
Kurban Bayramı öncesi milyonlarca kişinin gözü Kabine Toplantısı'nda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak Bakanlar Kurulu'nda, Kurban Bayramı tatilinde herhangi bir kısıtlamanın söz konusu olup olmayacağı gibi detaylar belli olacak. Öte yandan koronavirüs pandemisi devam ederken aşılama süreci ve normalleşme adımları da toplantıda ele alınacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman?
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Kabine Toplantısı vatandaşların merak ettikleri konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kabine toplantısının ardından yapacağı millete sesleniş konuşmasında, Kurban Bayramı tatilinin süresini açıklaması bekleniyor. İşte, "Kabine Toplantısı ne zaman?" sorusunun yanıtı...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 12 Temmuz Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine toplantısında, Kurban Bayramı tatili süresi başta olmak üzere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı programı ve ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor.
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BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, ülke genelinde aşı programında gelinen nokta, Kovid-19 verileri ve yerli aşı çalışmaları değerlendirilecek.
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ELE ALINACAK DİĞER KONULAR
Kurban Bayramı tatili süresi ve turizm sezonuna ilişkin değerlendirmelerin de yapılması beklenen toplantıda, ekonomideki gelişmeler ile güvenlik ve dış politikaya ilişkin konular da görüşülecek.
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MİLLETE SESLENİŞ KONUŞMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantının ardından yapacağı millete sesleniş konuşmasında, bayram tatili süresini açıklaması bekleniyor.