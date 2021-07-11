Gündem Haber Giriş: 11 Temmuz 2021 - 20:24 | 11 Temmuz 2021 - 20:24

Kabine Toplantısı ne zaman? İşte Cumhurbaşkanı'nın millete (ulusa) sesleniş konuşması hakkında detaylar

Kurban Bayramı öncesi milyonlarca kişinin gözü Kabine Toplantısı'nda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak Bakanlar Kurulu'nda, Kurban Bayramı tatilinde herhangi bir kısıtlamanın söz konusu olup olmayacağı gibi detaylar belli olacak. Öte yandan koronavirüs pandemisi devam ederken aşılama süreci ve normalleşme adımları da toplantıda ele alınacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman?