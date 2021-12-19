Kabine Toplantısı ne zaman? İşte Bakanlar Kurulu'ndan son bilgiler

2 haftada bir gerçekleşen toplantının önümüzdeki hafta pazartesi günü yapılması beklenirken, konuyla ilgili henüz Cumhurbaşkanlığı'ndan bir açıklama gelmedi.



Kabine, son olarak 8 Aralık günü bir araya geldi. Kabine Toplantıları rutin olarak 2 hafta ara ile gerçekleştiriliyor.



