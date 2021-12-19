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Gündem
Haber Giriş: 19 Aralık 2021 - 22:34 | 

Kabine Toplantısı ne zaman? İşte Bakanlar Kurulu'ndan son bilgiler

Yılın son Kabine Toplantısı için bekleyiş başladı. Koronavirüs salgının seyri, aşılama çalışmaları ve ekonomik göstergeler gibi konuların ele alınacağı kabine toplantısı, pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman?

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Her zaman olduğu gibi Beştepe'de bir araya gelecek kabinenin gündemi yine yoğun olacak. Gündemdeki konuların değerlendirileceği toplantının ardından, Cumhurbaşkanı'nın da açıklama yapması bekleniyor. İşte, Kabine Toplantısı hakkında ayrıntılar...
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2 haftada bir gerçekleşen toplantının önümüzdeki hafta pazartesi günü yapılması beklenirken, konuyla ilgili henüz Cumhurbaşkanlığı'ndan bir açıklama gelmedi.

Kabine, son olarak 8 Aralık günü bir araya geldi. Kabine Toplantıları rutin olarak 2 hafta ara ile gerçekleştiriliyor.

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Bu bilgilere göre bir sonraki toplantının 20 Aralık Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak yeni kabine toplantısı tarihi ise henüz netlik kazanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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