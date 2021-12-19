Kabine Toplantısı ne zaman? İşte Bakanlar Kurulu'ndan son bilgiler
Yılın son Kabine Toplantısı için bekleyiş başladı. Koronavirüs salgının seyri, aşılama çalışmaları ve ekonomik göstergeler gibi konuların ele alınacağı kabine toplantısı, pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman?
Her zaman olduğu gibi Beştepe'de bir araya gelecek kabinenin gündemi yine yoğun olacak. Gündemdeki konuların değerlendirileceği toplantının ardından, Cumhurbaşkanı'nın da açıklama yapması bekleniyor. İşte, Kabine Toplantısı hakkında ayrıntılar...