Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kabine Toplantısı ne zaman? İşte Bakanlar Kurulu toplantısı hakkında son gelişmeler

#Kabine Toplantısı#Bakanlar Kurulu

Mart ayının ilk Kabine Toplantısı için bekleyiş başladı. Koronavirüs salgının seyri, aşılama çalışmaları ve ekonomik göstergeler gibi konuların ele alınacağı kabine toplantısı, pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman?

1/4Kabine Toplantısı ne zaman İşte Bakanlar Kurulu toplantısı hakkında son gelişmeler

Geçtiğiniz haftalarda olduğu gibi Beştepe'de bir araya gelecek kabinenin gündemi yine yoğun olacak. Gündemdeki konuların değerlendirileceği toplantının ardından, Cumhurbaşkanı'nın da açıklama yapması bekleniyor. İşte, Kabine Toplantısı hakkında ayrıntılar...

2/4KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı, normal şartlar altında 2 haftada bir gerçekleşiyor. Ancak sıcak gündem olması halinde istisnai durumda peş peşe yapılabiliyor. Kabine Toplantısı en son 28 Şubat Pazartesi günü gerçekleşmişti.

3/4Kabine Toplantısı ne zaman İşte Bakanlar Kurulu toplantısı hakkında son gelişmeler

Bu bilgilere göre bir sonraki Kabine Toplantısı'nın önümüzdeki hafta 14 Mart'ta yapılması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

4/4SON KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

SON KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine toplantısında kamuoyuna duyurdukları elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemeyi de bugün netleştirdiklerini belirterek, "Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmüştür. Ayrıca meskenlerdeki düşük tarife sınırı da günlük 8 kilowat saate aylık 240 kilowat saate yükseltilmiştir. Böylece tüketimine göre faturalarda net yüzde 8 ile yüzde 14 oranında bir indirim sağlanmış olmaktadır. Bir başka ifadeyle mesken abonelerinin yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesi temin edilmektedir. Kademe uygulamasını ticarethane statüsündeki aboneleri kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilowat saate, aylık 900 kilowat saate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacaktır. Bu şekilde esnaf ve sanatkarlarımızın da yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesini sağlamış oluyoruz" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere ve araştırmacılara TÜBİTAK'tan sağlanan burslarda da ciddi iyileştirmeler yaptıklarını belirterek, "Lisans öğrencilerine verdiğimiz aylık 750 liralık bursu yüzde 67'lik artışla bin 250 liraya çıkarıyoruz. Aynı şekilde başarı performanslarına göre bundan böyle TÜBİTAK'tan yüksek lisans öğrencileri 3 bin lira ile 4 bin 250 lira, doktora öğrencileri 5 bin 500 ile 7 bin 500 arası, doktora sonrası araştırmalar ise 7 bin 500 ile 10 bin arasına kadar aylık burs alabileceklerdir. Mümkün olan en yüksek seviyeden yapmaya özen gösterdiğimiz bu iyileştirmelerin şimdiden öğrenci ve araştırmacılarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kabine Toplantısı#Bakanlar Kurulu