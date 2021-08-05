Kabine Toplantısı ne zaman? İşte Bakanlar Kurulu toplantısı hakkında son gelişmeler

Artan vaka sayılarının ardından bazı yasaklamalar olup olmayacağına dair merak giderek artıyor. Sokağa çıkma ya da şehirler arası seyahatte herhangi bir kısıtlama olup olmayacağı, pek çok vatandaş tarafından merakla takip ediliyor. İşte, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı hakkında son gelişmeler...