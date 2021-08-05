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Haber Giriş: 05 Ağustos 2021 - 09:57 | 

Kabine Toplantısı ne zaman? İşte Bakanlar Kurulu toplantısı hakkında son gelişmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında belli aralıklarla toplanan Kabine Toplantısı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ülkeye dair kritik kararların aldığı Kabine Toplantısı, artan koronavirüs vaka sayılarının ardından gündem oldu. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman?

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Artan vaka sayılarının ardından bazı yasaklamalar olup olmayacağına dair merak giderek artıyor. Sokağa çıkma ya da şehirler arası seyahatte herhangi bir kısıtlama olup olmayacağı, pek çok vatandaş tarafından merakla takip ediliyor. İşte, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı hakkında son gelişmeler...

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Türkiye'de ve dünyada vaka sayılarında yeniden bir artış söz konusu. Özellikle Kurban Bayramı'nın ardından artan vaka sayıları 20 bin seviyesini geçti. Bu yüzden alınacak "Yeni tedbirler olacak mı?" sorusunun cevabı merak ediliyor.

3KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Ülkemizin bir çok bölgesinde meydana gelen yangınlardan dolayı 2 Ağustos'ta yapılması planlanan Kabine Toplantısı ileri bir tarihe ertelendi.

Söz konusu toplantı 9 Ağustos Pazartesi günü yapılabilir. Bu konuda net bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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