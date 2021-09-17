Kabine Toplantısı ne zaman? İşte Bakanlar Kurulu toplantısı hakkında bilgi

KORONAVİRÜSE KARŞI YENİ TEDBİRLER GELECEK Mİ? Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, lokanta-kafe gibi kapalı mekanlar ve kamu kurumlarında aşısızlara ayrı yer ayrılması, test zorunluluğunun AVM’leri de kapsaması gibi önlemler gündemde. Yaz aylarında gevşeyen pandemi önlemlerinin, sonbaharla birlikte yeniden sıklaştırılması için çalışmalar başladı.



Edinilen bilgiye göre, koronavirüs nedeniyle ölüm sayısının azalmaması, aşıya olan ilginin beklendiği kadar artmaması ve kış aylarıyla birlikte kapalı mekanlara girme zorunluluğu nedeniyle bir dizi yeni önlem gündeme gelecek. Yeni kararların, eylül ayının ikinci yarısından sonra alınacağı iddia ediliyor. Hastanelerde yoğun bakımlarında doluluk oranlarının artması nedeniyle hazırlıklar da yoğunlaştı.



Özellikle üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, toplumsal hareketlilik de artacak. Veli ve öğretmenler arasında aşısızların sayısında azalma olacağı ve zorunlu PCR uygulamasının, bu kesimde aşı yaptıranların sayısını arttıracağı öngörülüyor.



