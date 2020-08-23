Kabine toplantısı ne zaman? İşte ayrıntılar

Koronavirüs salgını sonrası önemli karların alındığı kabine toplantısı için vatandaşların tarih araştırmaları hız kazandı.



'Kabine toplantısı ne zaman?' sorusu ile ilgili araştırmalar yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak olan toplantının 24 Ağustos Pazartesi günü yapılması planlanıyor.



