Kabine toplantısı ne zaman? İşte ayrıntılar

Türkiye'nin koronavirüs mücadelesi devam ederken, yeni kararların alınacağı Bakanlar Kurulu toplantısı için vatandaşların tarih araştırmaları hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan toplantının ne zaman olacağı ve konu başlıkları ile alınacak kararlar, pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman?
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Okulların açılmasına kısa bir süre kala kritik öneme sahip kabine toplantısı için nefesler tutuldu. Sağlık Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı'nın da katılacağı toplantıda okulların açılış takviminin yanı sıra üniversitelerin açılış durumu ile Giresun'da meydana gelen sel felaketinin gündeme gelmesi bekleniyor. İşte, kabine toplantısı hakkında ayrıntılar...
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Koronavirüs salgını sonrası önemli karların alındığı kabine toplantısı için vatandaşların tarih araştırmaları hız kazandı.
'Kabine toplantısı ne zaman?' sorusu ile ilgili araştırmalar yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak olan toplantının 24 Ağustos Pazartesi günü yapılması planlanıyor.