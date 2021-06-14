Kabine toplantısı ne zaman hangi tarihte yapılacak? İşte Kabine toplantısında masadaki gündem maddeleri
Kabine toplantısının tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı nedeniyle geçen hafta ertelendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan toplantıda, aşılama ve kademeli normalleşmenin ikinci etabında alınan sonuçlar masaya gelecek. Pandeminin sonbaharda kontrol altına alınması ve bağışıklığın yüzde 70'e ulaşması planlanırken, Kabine toplantısı kararlarına Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerinin tavsiye kararları yön verecek. Milyonların gözü şimdi Beştepe'den gelecek açıklamalarda. Peki, Kabine toplantısı ne zaman hangi tarihte yapılacak? İşte, Kabine toplantısında masadaki gündem maddeleri.
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1
Kabine toplantısı ne zaman sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Kritik kararların alındığı Kabine Toplantısı'nın NATO Liderler Zirvesi nedeniyle 10 Haziran perşembe (bugün) yapılacağı açıklanmıştı. Bakanlar Kurulu Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programındaki yoğunluk nedeniyle ertelendi. Normalleşmenin ele alınmasının beklendiği Kabine Toplantısı'nın 21 Haziran Pazartesi günü yapılması planlanıyor. Toplantıda normalleşmeye geçilmesinin ardından alınan sonuçlar değerlendirilecek.
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran'daki Kabine Toplantısı'nın ardından kademeli normalleşme planını açıklamış ve koronavirüsle mücadelede yeni dönem başlamıştı.
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Kritik kararların alındığı toplantının ardından bu hafta yapılmayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü Euro 2020'nin açılış maçı olan Türkiye - İtalya müsabakasına gideceği; Pazar günü ise Brüksel'deki NATO Zirvesi'ne katılacağı öğrenildi. Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından milli takımı desteklemek için Bakü'ye gidecek.
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İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi de zirve dolayısıyla öne çekilmişti. Fakat alınan son dakika kararıyla toplantının 21 Haziran'da gerçekleştirileceği duyuruldu.
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KRİTİK KABİNE TOPLANTISI'NDA GÜNDEM KORONAVİRÜS
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.