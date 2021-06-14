Kabine toplantısı ne zaman hangi tarihte yapılacak? İşte Kabine toplantısında masadaki gündem maddeleri

Kabine toplantısı ne zaman sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Kritik kararların alındığı Kabine Toplantısı'nın NATO Liderler Zirvesi nedeniyle 10 Haziran perşembe (bugün) yapılacağı açıklanmıştı. Bakanlar Kurulu Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programındaki yoğunluk nedeniyle ertelendi. Normalleşmenin ele alınmasının beklendiği Kabine Toplantısı'nın 21 Haziran Pazartesi günü yapılması planlanıyor. Toplantıda normalleşmeye geçilmesinin ardından alınan sonuçlar değerlendirilecek.