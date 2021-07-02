Kabine Toplantısı ne zaman hangi tarihte yapılacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni açıklamasında
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın tarihi yeni hafta öncesinde gündeme geldi. 1 Temmuz'da başlayan yeni normalleşme ile bir çok kısıtlama kaldırılırken, milyonlar yeni kararlar için Beştepe'den gelecek açıklamaya kilitlendi. Delta varyantına karşı yeni önlemlerin alınıp alınmayacağı ve maske yasağının kaldırılacağı tarih için tüm beklentiler Kabine Toplantısı'na yöneldi. Kritik Bakanlar Kurulu'nda salgında gelinen son durumun ele alınması ön görülüyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, Kabine Toplantısı'nın tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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1
Kabine Toplantısı ne zaman sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Pandemi nedeniyle uzun süredir hayatımızda olan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları 1 Temmuz'da sona erdi. Ancak maske kullanımı zorunluluğu ve eğlence yerlerinin kapalı kalması kararı devam ediyor. Bazı kısıtlamaların kaldırılması için Kabine Toplantısı'ndan gelecek yeni açıklamalar bekleniyor. Toplantının 15 günde bir yapılmasından dolayı bir sonraki toplantının 5 Temmuz'da gerçekleşmesi ön görülüyor.
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine Toplantısı'nın tarihi henüz belli olmadı. En son yapılan toplantı 21 Haziran'da gerçekleşmişti. Ancak Kabine'nin 15 günde bir toplanacağının açıklanmasından dolayı bir sonraki Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın 5 Temmuz Pazartesi yapılması bekleniyor. Ancak konuya dair resmi bir açıklama bulunmuyor.
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SON KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR
21 Haziran'da gerçekleşen toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları açıklamıştı;
"Tamamı da 1 Temmuz itibarıyla başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da daha ileri bir saat olan 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur.
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Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Kamu ve özel sektördeki iş ve işlemlerin tamamında Sağlık Bakanlığının hazırladığı salgın yönetimi ve çalışma rehberlerine uyulması hassasiyetle takip edilecektir.
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HES Kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konuyla ilgili diğer ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır. Tüm bu kararların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.