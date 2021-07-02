Kabine Toplantısı ne zaman hangi tarihte yapılacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni açıklamasında

Kabine Toplantısı ne zaman sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Pandemi nedeniyle uzun süredir hayatımızda olan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları 1 Temmuz'da sona erdi. Ancak maske kullanımı zorunluluğu ve eğlence yerlerinin kapalı kalması kararı devam ediyor. Bazı kısıtlamaların kaldırılması için Kabine Toplantısı'ndan gelecek yeni açıklamalar bekleniyor. Toplantının 15 günde bir yapılmasından dolayı bir sonraki toplantının 5 Temmuz'da gerçekleşmesi ön görülüyor.