Kabine Toplantısı ne zaman hangi gün yapılacak? Yüz yüze eğitim Kabine Toplantısı'nda masada!
Kabine Toplantısı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar milyonlar tarafından bekleniyor. Vaka sayılarının tırmanışa geçmesinin ardından koronavirüse yönelik yeni tedbirlerin neler olacağı gündemde yer alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Katıldığı Kanal D- CNN Türk canlı yayınında okullar açılacak mı? sorusuna yönelik Cumhurbaşkanı Kabine toplantısında konunun ele alınacağını belirtti. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman hangi gün yapılacak? İşte, Kabine Toplantısı'nın tarihi ve konuyla ilgili bilgiler.
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Kabine Toplantısı ne zaman sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Kurban Bayramı'nın ardından vaka sayılarının yükselmesi akıllara eğitim öğretimde aksama olabileceği getirdi. Koronavirüste son durum ve aşılama çalışmalarının ele alındığı kritik toplantıda eğitim öğretimle ilgili Milli Eğitim Bakanı sunum yapacak. Kabine Toplantısı'nın tarihi henüz belli olmazken 16 Ağustos'ta yapılması bekleniyor.
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine Toplantısı'nın tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Ancak toplantının önümüzdeki hafta 16 Ağustos Pazartesi yapılması ön görülüyor.
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"OKULLAR AÇILACAK MI?
Eğitim gündemine ilişkin sorulara da yanıt veren Erdoğan yüz yüze eğitimin yapılacak kabine toplantısında görüşüleceğini belirterek şunları söyledi:
Kabine toplantısında yeni Milli Eğitim Bakanımız bize sunumunu yapacak, bu da o konular arasında yer alıyor. Temennimiz yüz yüze eğitime geçebilmek. Bu konuyla ilgili Mahmut Bey hazırlıklarını bu istikamette yapmışsa ve gerçekten okullarımızı açalım diyorsa biz de Kabine olarak bu işe ikna olursak hayırlı olsun deriz.
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Türkiye'de ve dünyada vaka sayılarında yeniden bir artış söz konusu. Özellikle Kurban Bayramı'nın ardından artan vaka sayıları 20 bin seviyesini geçti. Bu yüzden alınacak "Yeni tedbirler olacak mı?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Bu konuyla ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar ile yeni tedbirlere yönelik soru işaretleri yanıt bulacak.
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KABİNE TOPLANTISINDA YASAK KARARI ALINACAK MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı hakkında şu ifadelerde bulunmuştu;
İnşallah yapacağımız ilk Kabine Toplantısı'nda durumu tekrar gözden geçireceğiz. Bu şekilde devam mı? Çünkü bayramdaki halkımızın yaşam tarzı her şeyi tersine çevirdi.
Aleyhe döndü, bunu tekrar lehe döndürmemiz lazım. Normal hayata nasıl döneriz bunun gayreti içindeyiz. Normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içinde olacağız.