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Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Kabine Toplantısı kararları neler olacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

#Kabine Toplantısı#Koronavirüs#Cumhurbaşkanı Erdoğan

Kabine Toplantısı sonuçları için gözler Beştepe'den gelecek açıklamaya çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi, ekonomideki gelişmeler ve Omicron koronavirüs salgınında son durumun ele alınması bekleniyor. Koronavirüs vaka sayılarındaki artışın da değerlendirilmesinin beklendiği toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yapacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman ve hangi kararlar alınacak? İşte, Kabine Toplantısı tarihi ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/4Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak Kabine Toplantısı kararları neler olacak Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğanda

Kabine Toplantısı sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklama ile netleşecek. Koronavirüste vaka sayısının 100 binin üzerine çıkması ile beraber yeni tedbir olasılıkları için beklentilerini artıranlar, "yeni koronavirüs tedbirleri gelecek mi?" sorusunun yanıtına odaklandı. Kabine Toplantısı'nda geçtiğimiz haftalarda ana gündem maddesi ekonomideki gelişmeler olurken, kritik toplantının önümüzdeki hafta gerçekleşmesi ön görülüyor. Ancak toplantının tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

2/4KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı en son 31 Ocak Pazartesi günü gerçekleşmişti. Toplantıda ekonomiye dair gelişmeler ele alınmıştı. Kritik toplantı genellikle 15 gün arayla yapılıyor. Bu bilgilere göre toplantının 14 Şubat Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin Covid-19'a yakalanması dolayısıyla toplantının tarihi henüz belli olmadı.

3/4SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

Adalet Bakanlığı’nı Abdulhamit Gül’den devralan Bekir Bozdağ’ın ilk kez katıldığı kabinede 100 bin sınırına dayanan koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları, aşılamada son durum, Türkiye’nin arabuluculuk teklifinde bulunduğu Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik, Ermenistan ile normalleşme görüşmeleriyle ekonomide yaşanan gelişmeler gündemdeydi.

4/4Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak Kabine Toplantısı kararları neler olacak Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğanda

Ekonomide yaşanan gelişmeler bağlamında kur, faiz, enflasyon üçgeninde önümüzdeki dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yürüteceği çalışmalar da konuşuldu. Bu çerçevede enflasyonun düşürülmesine dönük yeni tedbirler, temel gıda maddeleri olmak üzere KDV’nin düşürülmesine yönelik alternatifli çalışma için tüm kesimlerden gelen öneriler de toplantıda değerlendirildi. Kabinede enflasyonu düşürmek, fahiş fiyatları kontrol altına almak için de atılacak yeni adımlar belirlendi. Erdoğan, “Faizle mücadelemi biliyorsunuz. Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da düşecek” demişti.

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#Kabine Toplantısı#Koronavirüs#Cumhurbaşkanı Erdoğan