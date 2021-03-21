Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Gözler yeni tedbirlerde!
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ile illerdeki vaka artışı gözden geçirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan toplantının ana gündemi koronavirüsle mücadele olacak. İllerdeki vaka sayılarında artışın masaya yatırılacağı Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda gözler özellikle nüfusun yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir için çıkacak kararlarda. Son yayınlanan koronavirüs haritasında İstanbul'da yaşanan vaka artışı sonrası yeni tedbirler de merak edilen konular arasında yer aldı. İşte, milyonları yakından ilgilendiren Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtına yönelik bilgiler.
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Kabine Toplantısı tarihi yeni hafta öncesi gündeme gelen konulardan oldu. Mutasyonlu virüsün seyri ve kademeli normalleşmede geçen 2 haftalık süreç Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek. Geçtiğimiz hafta yapılan kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri takip etme kararı aldık." ifadesini kullanmıştı. Yeni toplantının ise 15 gün sonra yapılacağı ön görülüyor. Resmi açıklama ise henüz yapılmadı.
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Geçtiğimiz haftalarda Kabine Toplantısının 15 günde bir gerçekleşeceği ifade edilmişti. Bu minvalde son Kabine Toplantısının 15 Mart tarihinde gerçekleştiği göz önünde bulundurulursa, yeni toplantının 30 Mart tarihinde gerçekleşeceği söylenebilir. Ancak konu ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YAPTIĞI SON AÇIKLAMALAR
Erdoğan, geçen Kabine Toplantısı'nda, şehirleri, vaka, hastane kapasitesi ve aşılama gibi kriterlere göre sınıflandırdıklarını hatırlattı
Her sınıfta hangi normalleşme adımlarının atılacağını da şeffaf bir şekilde açıkladıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
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"Yeni normalleşme tedbirlerini sizlerle paylaşırken, şehirlerimizin, tedbirlere uyma derecelerine göre gelecekte hangi sınıfta yer alacaklarına kendilerinin karar vereceklerini de söylemiştik. Sağlık Bakanlığımız, salgının illerimizdeki seyrini yakından takip ediyor. Bugünkü Kabine Toplantımızda, son iki haftadaki gelişmelerin üzerinde etraflıca durduk. Kimi illerimizde görülen nispi vaka yükselişlerine rağmen bu artışın hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe sayılarına sınırlı şekilde yansımasını da sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.
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Ayrıca aşılama yaygınlaştıkça, salgınla mücadelenin daha etkin hale geldiğini görüyoruz. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek, süreci yakından takip edeceğiz. Tüm verileri göz önüne alarak, bugünkü toplantımızda, şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri takip etme kararı aldık. Milletimizin, yeni normalleşmenin ilk heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonra çok daha bilinçli ve dikkatli davranarak, bu meselenin üstesinden hep birlikte geleceğiz.