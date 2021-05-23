Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Gözler kritik Kabine Toplantısı kararlarında!
Kabine Toplantısı ile koronavirüs mücadelesinde yeni kararlar alınmaya devam ediyor. En son 17 Mayıs’ta gerçekleşen kritik Kabine Toplantısı sonrası normalleşme takvimine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kararlar için 1 Haziran tarihini işaret etmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tavsiyelerde bulunduğu Kabine Toplantısı'na Bilim Kurulu kararları yön verecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması ön görülüyor. Yeni normalleşme takvimi için milyonlar şimdi Beştepe'den gelecek yeni açıklamalara kilitlendi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman hangi gün yapılacak? İşte, Kabine Toplantısı'nın tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı yeni hafta öncesi gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, kademeli normalleşmenin sonuçları analiz edilecek. Son yapılan toplantı sonrası Erdoğan yaptığı açıklamada, "Kabine toplantımızda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabını görüştük. Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız." demişti. Nüfusa oranlı il vaka haritası ve aşılama oranının de ele alınmasının beklendiği toplantı sonrası 1 Haziran için alınan kararların netleşmesi ön görülüyor. Ancak Kabine Toplantısı'nın yeni tarihi henüz belli olmadı. Kritik toplantının 31 Mayıs'ta yapılması bekleniyor.
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
1 Haziran tarihine kadar kademeli normalleşmenin devam edeceği açıklanan tedbirleri gündeme taşıyacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabinesi, vaka sayılarının durumuna göre yeni normalleşme sürecine girecek. 1 Haziran sonrası başlayacak olan normalleşme takvimi toplantının ana gündem maddesini oluşturacak.
Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Daha önceki açıklamalarda toplantının 15 günde bir yapılacağı bildirilmişti. En son 17 Mayıs'ta yapılan Kabine Toplantısı'nın dolayısı ile 31 Mayıs'ta gerçekleşmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından açıklama yapması ön görülüyor. Konuyla ilgili ilerleyen günlerde açıklamaların gelmesi bekleniyor.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YAPTIĞI SON AÇIKLAMALAR
17 Mayıs tarihinde gerçekleşen kritik kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Kabine toplantımızda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabını görüştük. Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır. Bu tedbirleri almayan ülkelerin nasıl ağır bedelleri ödediğini sizlerde görüyorsunuz. Salgının süresi uzadıkça tahammüllerin azaldığını sabırların tükendiğini biliyoruz. İnşallah en zorunu geride bıraktık. Bir müddet daha dikkatli gitmek mecburiyetinde olduğumuzu kabul etmeliyiz. Sağlık çalışanlarımıza, emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza, süreçte görev alan herkese şahsım ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.
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Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara veren esnaflarımıza iki grup halinde destek olacağız.
1. grupta kahve kıraathane pastane, internet kafeler vb işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız.
2. grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb yer almaktadır. Bu gruba berberler otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz. Toplamda 4 milyar 602 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz.
Büyük şirketler içinde nefes kredisi adı altında bir adım atıyoruz. Detayları Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak bu programların hayırlı olmasını diliyorum.
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Bugün çiftçilerimize de müjdemiz var. 180 bin ton patates ve kuru soğanı üreticiden alarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. Ellerinde bulunan çeltiğin 15 bin tonu da toprak mahsuslarına verdik. Bu yıl kuraklık yüzünden bazı ürünlerin rekoltelerinde azalma olacağı bellidir. Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin ziraate ve tarım kooparatiflerine olan borçları ertelenecektir.
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Ton başına bin 275 olan arpa fiyatını bin 750 liraya yükseltiyoruz. Nohutta 4 bin 50 lira olarak belirlendi. Açıkladığımız alım fiyatları diğer alım kurumları için de referans alım olacak, farklı fiyatlandırma alınmayacak. Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3.87 liraya, destekleme ile 4 liraya yükseltilmiştir. Çiftçilerimizden tek isteğimiz tek karış toprağı boş bırakmadan dikmeleri ekmeleridir. Yeni hasat döneminin milletimize, ülkemize hayırlı bereketli olmasını diliyorum. Görüldüğü gibi TC tarihinde görülmemiş destek paketleriyle insanlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. Tüm bu gayretlerimize rağmen gönlü buruk vatandaşlarımız varsa onlardan helallik istemek inancımızın gereğidir. Bizim bu husustaki muhatabımız da milletimizin kendisidir. Eğer işi doğru yapmışsak milletimizden göreceğiz.