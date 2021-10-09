Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Koronavirüse karşı yeni önlemler merak konusu...
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararları milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda artan vaka ve ölüm sayılarının yanı sıra, aşılama çalışmaları ve yüz yüze eğitimle ilgili değerlendirmelerin masaya yatırılması bekleniyor. Kritik toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da koronavirüste son durumla ilgili bilgi vermesi ön görülüyor. Gözler şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? İşte, Kabine Toplantısı'nın tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Kabine Toplantısı'nda en önemli gündem maddelerinin başında koronavirüs salgını olacak. Vaka sayısının 30 binli sayıları geçmesi ile Kabine Toplantısı'nda koronavirüse karşı alınan önlemlerin değerlendirilmesi ön görülüyor. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı'nın 11 Eylül Pazartesi günü gerçekleşmesi tahmin ediliyor. Son yapılan Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversite yurt eleştirilerine yanıt vererek 6 Eylül'de başlayan eğitim faaliyetlerinin de devam edeceğini vurgulamıştı.
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Türkiye'nin merakla beklediği Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı en son 27 Eylül'de gerçekleşmişti.
Bir sonraki toplantının ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak 15 günde bir yapıldığı göz önüne alınırsa Kabine Toplantısı'nın 11 Ekim Pazartesi günü gerçekleşmesi ön görülüyor.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, eylül ayının başından itibaren okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki okulları açtıklarını, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının okullarda alınması gereken önlemleri, yapılması gerekenleri belirlediklerini anımsatarak, şunları belirtti:
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"Halihazırda 71 bin okulumuzun tamamı açıktır. Şu ana kadar sadece 2 okulumuzda karantina uygulamasına gidilmiştir. Vaka durumuna göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapındaki bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz. Yükseköğretimde de bugün hem yeni akademik yılın açılışını yapmanın hem de yeniden yüz yüze eğitim öğretimin başlamasının sevincini yaşıyoruz. Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde de eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız. Tüm planların ve hazırlıkların buna göre yapılmasında fayda görüyorum."
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BAKAN KOCA'DAN 3. DOZ AŞI AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ortalama 4 ay önce aşı olduklarını dikkate alarak aşının koruyuculuğunun halen devam ettiğini düşünüyoruz. Şu an için 3. doz aşıyı gerektiren bir durum yoktur. İnaktif aşı olanlarınsa 3. doz aşılarını yaptırmalarını ısrarla öneriyoruz.
"Vaka sayılarının günlük 28-30 bin bandında seyrediyor olması on günlük zaman dilimi için yaklaşık aktif 300 bin vakaya karşılık gelmektedir. Bu durumun kritik bir yük olduğunun farkında olmalıyız. Kişilerin genç olması sebebiyle sağlık sistemi zorlanmıyor olsa da sayı çok yüksek."