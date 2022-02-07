Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Gözler alınacak kararlarda

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Avustralya 2 yıl sonra sınırlarını açıyor İşte kriterlerAvustralya 2 yıl sonra sınırlarını açıyor! İşte kriterler#Koronavirüs
Kiralık ev arayanlar dikkat Film gibi bir dolandırılma hikayesi…Kiralık ev arayanlar dikkat! Film gibi bir dolandırılma hikayesi…#Emlak Dolandırıcılığı
Çizdiği setle F.Bahçeyi yıkan Belözoğlundan 18 milyon euroluk nokta atışıÇizdiği setle F.Bahçe'yi yıkan Belözoğlu'ndan 18 milyon euroluk nokta atışı#Transfer
Isparta Valiliğinde görev değişikliğiIsparta Valiliği'nde görev değişikliği #Isparta Valisi
Bakan Koca haritayı paylaştı: İşte il il haftalık vaka sayılarıBakan Koca haritayı paylaştı: İşte il il haftalık vaka sayıları#Fahrettin Koca
Ne faiz mesajı ne de tahviller... Uzmanlar cevapladı: Altın fiyatları neden düşmediNe faiz mesajı ne de tahviller... Uzmanlar cevapladı: Altın fiyatları neden düşmedi?#Altın Fiyatları
Dünya bu kahramanı konuşuyor... Günlerce çıplak elleri ile kazdıDünya bu kahramanı konuşuyor... Günlerce çıplak elleri ile kazdı!#Rayan
Bahçeli: Erdoğanın aday olmasının önünde engel yokBahçeli: Erdoğan'ın aday olmasının önünde engel yok#Bahçeli
Sosyal medyada yeni akım... Uyardı Ölüme kadar götürebilirSosyal medyada yeni akım... Uyardı! Ölüme kadar götürebilir#İstanbul
Yastık savaşı spor oldu: Eline yastığını alan rakibini tek vuruşta uyutmaya çalışıyorYastık savaşı spor oldu: Eline yastığını alan rakibini tek vuruşta 'uyutmaya' çalışıyor!#Yastık Savaşı
3 ilde düğmeye basıldı, hepsine el kondu 35 milyon TLlik şok operasyon3 ilde düğmeye basıldı, hepsine el kondu! 35 milyon TL'lik şok operasyon #İstanbul
Başkent felç oldu... Son çare OHALBaşkent felç oldu... Son çare OHAL!#KANADA
Dünya günlerce onu konuşmuştu... Yıldız tenisçi Peng Shuaiden flaş kararDünya günlerce onu konuşmuştu... Yıldız tenisçi Peng Shuai'den flaş karar#Peng Shuai
Kış ortasında toplanıyor Dünyanın her yerine gönderiliyor... Tanesi 20 TLKış ortasında toplanıyor! Dünyanın her yerine gönderiliyor... Tanesi 20 TL#Erik
Dianaya nasip olmayan o tacı Camilla takacakDiana'ya nasip olmayan o tacı Camilla takacak#Camilla Parker Bowles
HABERLERGündem Haberleri

Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Gözler alınacak kararlarda

#Kabine#Kabine Toplantısı Ne Zaman#Kabine Toplantısı Tarihi

Kabine Toplantısı kararları, pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılması beklenen Kabine Toplantısı'nda Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi, ekonomideki gelişmeler ve Omicron koronavirüs salgınında son durumun ele alınması bekleniyor. Son toplantıda Rusya-Ukrayna gerilimindeki son durumun ele alındığı Kabine basın açıklaması ile son bulacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? İşte, Kabine Toplantısı tarihi ve konuyla ilgili ayrıntılar.

1/3Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün Gözler alınacak kararlarda

Kabine Toplantısı kararları için milyonların gözü kulağı Beştepe'den yapılacak açıklamaya çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların katılımıyla gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nda ekonomideki son durum ve Türkiye'nin siyasi gündemi masada olacak. Koronavirüs salgınının da ele alınmasının beklendiği toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Ancak toplantının tarihi hakkında henüz açıklama yapılmadı.

2/3KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı en son 31 Ocak Pazartesi günü gerçekleşmişti. Kritik toplantı genellikle 15 gün arayla yapılıyor. Bu bilgilere göre toplantının 7 Şubat Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin Covid-19'a yakalanması dolayısıyla toplantının tarihi henüz belli olmadı.

3/3SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

Adalet Bakanlığı’nı Abdulhamit Gül’den devralan Bekir Bozdağ’ın ilk kez katıldığı kabinede 100 bin sınırına dayanan koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları, aşılamada son durum, Türkiye’nin arabuluculuk teklifinde bulunduğu Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik, Ermenistan ile normalleşme görüşmeleriyle ekonomide yaşanan gelişmeler gündemdeydi.

Ekonomide yaşanan gelişmeler bağlamında kur, faiz, enflasyon üçgeninde önümüzdeki dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yürüteceği çalışmalar da konuşuldu. Bu çerçevede enflasyonun düşürülmesine dönük yeni tedbirler, temel gıda maddeleri olmak üzere KDV’nin düşürülmesine yönelik alternatifli çalışma için tüm kesimlerden gelen öneriler de toplantıda değerlendirildi. Kabinede enflasyonu düşürmek, fahiş fiyatları kontrol altına almak için de atılacak yeni adımlar belirlendi. Erdoğan, “Faizle mücadelemi biliyorsunuz. Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da düşecek” demişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kabine#Kabine Toplantısı Ne Zaman#Kabine Toplantısı Tarihi