Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Gözler alınacak kararlarda

Kabine Toplantısı kararları için milyonların gözü kulağı Beştepe'den yapılacak açıklamaya çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların katılımıyla gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nda ekonomideki son durum ve Türkiye'nin siyasi gündemi masada olacak. Koronavirüs salgınının da ele alınmasının beklendiği toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Ancak toplantının tarihi hakkında henüz açıklama yapılmadı.
Kabine Toplantısı en son 31 Ocak Pazartesi günü gerçekleşmişti. Kritik toplantı genellikle 15 gün arayla yapılıyor. Bu bilgilere göre toplantının 7 Şubat Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin Covid-19'a yakalanması dolayısıyla toplantının tarihi henüz belli olmadı.
Adalet Bakanlığı’nı Abdulhamit Gül’den devralan Bekir Bozdağ’ın ilk kez katıldığı kabinede 100 bin sınırına dayanan koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları, aşılamada son durum, Türkiye’nin arabuluculuk teklifinde bulunduğu Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik, Ermenistan ile normalleşme görüşmeleriyle ekonomide yaşanan gelişmeler gündemdeydi.
Ekonomide yaşanan gelişmeler bağlamında kur, faiz, enflasyon üçgeninde önümüzdeki dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yürüteceği çalışmalar da konuşuldu. Bu çerçevede enflasyonun düşürülmesine dönük yeni tedbirler, temel gıda maddeleri olmak üzere KDV’nin düşürülmesine yönelik alternatifli çalışma için tüm kesimlerden gelen öneriler de toplantıda değerlendirildi. Kabinede enflasyonu düşürmek, fahiş fiyatları kontrol altına almak için de atılacak yeni adımlar belirlendi. Erdoğan, “Faizle mücadelemi biliyorsunuz. Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da düşecek” demişti.