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Haber Giriş: 23 Ekim 2021 - 22:11 | 

Kabine Toplantısı ne zaman hangi gün? Bu hafta Bakanlar Kurulu toplanacak mı? Koronavirüs tedbirleri masada

Kabine Toplantısı'nın tarihi yeni hafta öncesinde gündeme geldi. İki haftalık aranın ardından toplanması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde artan vaka ve ölüm sayılarının yanı sıra, aşılama çalışmaları ve yüz yüze eğitimle ilgili son durumun masaya yatırılması ön görülüyor. Havaların soğumasıyla birlikte kovid-19'a karşı yeni tedbirlerin gelip gelmeyeceği ise Bakanlar Kurulu'nun görüşlerine göre şekillenecek. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan Kabine Toplantısı kararlarını kamuoyuna duyurması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman hangi gün? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.

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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonuçları için tüm Türkiye'nin gözü Beştepe'den gelecek açıklamalara çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı'nın pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum gerçekleştirmesinin ön görüldüğü toplantının önemli gündem maddeleri arasında koronavirüs olacak. Yeni bir tedbir gelir mi, sorusunun yanıtı ise toplantı sonrası netlik kazanacak.

2KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantıları 15 günde bir gerçekleştiriliyor. 11 Ekim'de gerçekleşmiş olması nedeniyle bir sonraki kabine toplantısının 25 Ekim Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

Ancak toplantının tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Toplantıda koronavirüsle mücadelede son durum değerlendirilecek, artan vaka sayıları sonrasında atılması gereken adımlar görüşülecek. Okullardaki yüz yüze eğitimde bugüne kadar geçen süre masaya yatırılacak ve aşılamadaki son durum ele alınacak.

3BİLİM KURULU ÜYESİNDE KISITLAMA AÇIKLAMASI

BİLİM KURULU ÜYESİNDE "KISITLAMA" AÇIKLAMASI

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, vaka sayılarındaki artışa bağlı kısıtlamaların gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin, "Kısıtlama yapmanın zamanı değil. Elimizde çok güçlü bir silah, aşımız var. Böyle bir düşünce ya da böyle bir konuşmayı şu an değerlendirmenin çok anlamı yok diye düşünüyorum. Şu an bu konuda tasalanmak yerine aslında toplumun mevcut kurallara dikkat etmesi, kapalı alanlarda maske takması, mesafeye dikkat etmesi, hastalık durumu şüpheli olanların sağlık kuruluşuna başvurması gerekir. Aşısı eksik olanlar ya da hiç aşı olmamış olanlar aşılarını yaptırırsa bu konuları hiç konuşmamıza gerek olmayacağı kanısındayım" diye konuştu.

4’GENÇLERİMİZ AŞILARINI OLSUNLAR’

’GENÇLERİMİZ AŞILARINI OLSUNLAR’

Prof. Dr. İlhan, üniversitelerde aşı birimleri kurulduğunu belirterek, "Biz Gazi Üniversitesi olarak, üniversitemize gelen öğrencilerimiz için, memleketinde aşı olamamış insanlar için rektörlük kampüsü girişine sayın rektörümüzün destekleri ile bir aşı merkezi açtık. Bu çok önemli bir şey; gençlerimiz, personelimiz hatta diğer vatandaşlarımız gelip burada aşılarını tamamlayabiliyorlar. Bunlar çok güzel, örnek olması gereken uygulamalar bence. Hastalığın kimi nasıl etkileyeceği konusunda şu an yüzde 100 bilgi söz konusu değil. Çok genç çok sağlıklı biri de koronavirüsten etkilenip hayatını kaybedebiliyor.

5KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 351 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 27 bin 663 oldu.

18 yaş üstü nüfusta aşı uygulananların oranı ikinci dozda yüzde 77,40, birinci dozda 88,84 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 115 milyon 164 bin 597'ye yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 123 bin 898 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Ordu, Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Balıkesir, Edirne ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

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