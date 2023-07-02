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Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? 2023 Temmuz'da Kabine Toplantısı yapılacak mı?

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#Kabine Toplantısı#Yeni Kabine Toplantısı#Temmuz Kabine Toplantısı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2023 10:31

Kabine Toplantısı toplantı kararları bu ay da merak ediliyor. Kurban Bayramı'nın ardından yeni haftada Temmuz'da Kabine Toplantısı olacak mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Temmuz ayının gelmesiyle gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihine çevrildi. Temmuz Kabine Toplantısı konuları arasında emekli ve memur zammının da konuşulması bekleniyor. Kabine Toplantısı son olarak 14 Haziran tarihinde gerçekleştirilmişti. Peki, Temmuz Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte? 3 Temmuz Kabine Toplantısı yapılacak mı? İşte detaylar...

1/3Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün 2023 Temmuzda Kabine Toplantısı yapılacak mı

Kabine Toplantısı temmuz ayı için tüm dikkatler tarihlere çevrildi. Bayram ertesi Kabine Toplantısı kararları gündemde yer alıyor. Gündemi yakından takip eden milyonlarca vatandaş memur maaş zammı konusunun sonuçlanması için Kabine açıklamalarına yoğunlaştı. Ekonomiyi ilgilendiren önemli başlıkların toplantıda istişare edilmesi bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı gündeminde hangi konular var? İşte, ayrıntılar.

2/3KABİNE TOPLANTISI VAR MI, NE ZAMAN YAPILACAK

KABİNE TOPLANTISI VAR MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Kabine Toplantısı son olarak 14 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilmişti. Kabine toplantısının, normal şartlarda 24 Haziran haftasında yapılması öngörülüyordu fakat 28 Haziran'ın bayram olması ve bütün haftanın tatil ilan edilmesi nedeniyle yeni toplantının temmuz ayının ilk haftalarından gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.

3/3KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Yeni Kabine'nin üçüncü toplantısında ekonomik gelişmelerin yanı sıra, deprem bölgesi konutları ve emekli ve memur zammının değerlendirilmesi bekleniyor. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi.

14 Haziran'da gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmelerde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret görüşmelerinin yapıcı olduğunu belirterek, "İnşallah tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir neticeye ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylığı ödemesini erkene alındığını duyurmuştu.

 

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