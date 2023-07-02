Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? 2023 Temmuz'da Kabine Toplantısı yapılacak mı?

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?
Yeni Kabine'nin üçüncü toplantısında ekonomik gelişmelerin yanı sıra, deprem bölgesi konutları ve emekli ve memur zammının değerlendirilmesi bekleniyor. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi.
14 Haziran'da gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmelerde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret görüşmelerinin yapıcı olduğunu belirterek, "İnşallah tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir neticeye ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylığı ödemesini erkene alındığını duyurmuştu.