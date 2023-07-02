Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? 2023 Temmuz'da Kabine Toplantısı yapılacak mı?

KABİNE TOPLANTISI VAR MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Kabine Toplantısı son olarak 14 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilmişti. Kabine toplantısının, normal şartlarda 24 Haziran haftasında yapılması öngörülüyordu fakat 28 Haziran'ın bayram olması ve bütün haftanın tatil ilan edilmesi nedeniyle yeni toplantının temmuz ayının ilk haftalarından gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.