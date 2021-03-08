Kabine toplantısı ne zaman? Gözler yeni kararlarda
Koronavirüs risk haritasında değişiklikler görülmesiyle birlikte gözler kabine toplantısı tarihine çevrildi.En son 1 Mart’ta gerçekleşen kabine toplantısında yeni normalleşmenin detayları paylaşılmıştı. Kararlar sonrası kısıtlamalar illerin risk durumuna göre kalktı. Peki, bu hafta kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Yeni haftanın başlamasıyla birlikte gözler kabine toplantısına çevrildi. Son yapılan toplantıda Türkiye 4 farklı risk bölgelerine ayrıldı.Her il kendi durumunu görerek tedbirleri değerlendirecek ve o ilde yaşayanların kısıtlamalar hakkında önceden bilgilendirilmesi sağlanacak.
2
İllere göre her 100 binde görülen vaka sayısında bu haftanın verileri açıklandı. Kontrollü normalleşme sürecinde illere göre tedbirler bu verilere göre belirleniyor ve illerdeki kısıtlamalar iki haftada bir güncelleniyor.
3
Değerlendirmelerin 2 haftada bir yapılacak olması nedeniyle kabine toplantısının bir sonraki pazartesi günü yani 15 Mart 2021 tarihinde yapılması bekleniyor.