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Haber Giriş: 08 Mart 2021 - 09:19 | 

Kabine toplantısı ne zaman? Gözler yeni kararlarda

Koronavirüs risk haritasında değişiklikler görülmesiyle birlikte gözler kabine toplantısı tarihine çevrildi.En son 1 Mart’ta gerçekleşen kabine toplantısında yeni normalleşmenin detayları paylaşılmıştı. Kararlar sonrası kısıtlamalar illerin risk durumuna göre kalktı. Peki, bu hafta kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman?

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Yeni haftanın başlamasıyla birlikte gözler kabine toplantısına çevrildi. Son yapılan toplantıda Türkiye 4 farklı risk bölgelerine ayrıldı.Her il kendi durumunu görerek tedbirleri değerlendirecek ve o ilde yaşayanların kısıtlamalar hakkında önceden bilgilendirilmesi sağlanacak.

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İllere göre her 100 binde görülen vaka sayısında bu haftanın verileri açıklandı. Kontrollü normalleşme sürecinde illere göre tedbirler bu verilere göre belirleniyor ve illerdeki kısıtlamalar iki haftada bir güncelleniyor.

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Değerlendirmelerin 2 haftada bir yapılacak olması nedeniyle kabine toplantısının bir sonraki pazartesi günü yani 15 Mart 2021 tarihinde yapılması bekleniyor.

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