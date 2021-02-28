Kabine Toplantısı ne zaman? Gözler normalleşme kararları ve okulların açılacağı tarih açıklamasında
Kabine Toplantısı ne zaman yapılacağı ile gündemde yer almaya devam ediyor. Türkiye genelinde uygulanmakta olan kısıtlamalar dolayısıyla da pek çok işletme sahibinin merakla beklediği Kabine Toplantısı, okulların ne zaman açılacağı hususunda da kritik bir öneme sahip olacak. Kafeler, restoranlar, kahvehaneler, halısahalar ve diğer işletme sahiplerinin yakinen takip ettiği Kabine Toplantısı, yüz yüze eğitim için de belirleyici olacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak sorusu hakkında detaylı bilgiler
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