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Haber Giriş: 28 Şubat 2021 - 17:26 | 

Kabine Toplantısı ne zaman? Gözler normalleşme kararları ve okulların açılacağı tarih açıklamasında

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacağı ile gündemde yer almaya devam ediyor. Türkiye genelinde uygulanmakta olan kısıtlamalar dolayısıyla da pek çok işletme sahibinin merakla beklediği Kabine Toplantısı, okulların ne zaman açılacağı hususunda da kritik bir öneme sahip olacak. Kafeler, restoranlar, kahvehaneler, halısahalar ve diğer işletme sahiplerinin yakinen takip ettiği Kabine Toplantısı, yüz yüze eğitim için de belirleyici olacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak sorusu hakkında detaylı bilgiler

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Kabine Toplantısı kararları ile önemli hususlara vurgu yapılacak. 1 Mart tarihinde açılması planlanırken vaka sayıları nedeniyle bir gün daha ertelenen okullar için de karar alınacak olan Kabine Toplantısı, özellikle işletmeler için kritik bir öneme sahip olacak. İşletme sahipleri, alınacak olan karara göre sürece yön verecek. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, o toplantı hakkında detaylı bilgiler

2KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Restoranlar, kafeler ve diğer işletmeleri yakından ilgilendiren Kabine Toplantısı, 1 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek. Toplantı saati için henüz bir detay bulunmazken akşam saatlerinde detayların açıklanması bekleniyor.

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Yerinde karar yöntemiyle hangi illerde hangi tür normalleşme adımlarının atılacağı kabine toplantısında netleşmiş olacak.

Milyonlarca kişinin beklediği bir konu restoranlar kafeler ne zaman açılacak, sokağa çıkma kısıtlamaları gevşeyecek mi? Tüm bu soruların cevabı bilim kurulunun vermiş olduğu normalleşme kriterlerine göre yapılacak.

Yerinde karar mekanizması işleyecek. Hangi vaka sayısına sahip illerde hangi adımların atılacağı kabine toplantısı sonucunda netleşecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü yaptığı açıklamada restoran ve kafelerle ilgili olarak neler yapabiliriz hangi adımları atabiliriz, bunu kabine toplantısında ele alacağız demişti.

Bilim kurulunun aldığı kriterlere göre iller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olmak üzere gruplara ayrılacak. 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı 35’in altına gelen orta ve düşük olan 30 kentte normalleşme adımlarının atılması kabine toplantısı sonrası bekleniyor.

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