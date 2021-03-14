Kabine toplantısı ne zaman? Kısıtlamalar yeniden gelecek mi? İşte kabine toplantısı tarihi
Kabine toplantısı tarihi corona virüs salgında son durum ve alınacak yeni kararları merak edenler tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mart'ta düzenlenen kabine toplantısında her hafta risk durumuna göre illerin renklerinin yeniden tespit edileceğini ayrıca her iki haftada bir de normalleşme uygulamasının güncelleneceğini bildirmişti. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Kısıtlamalar yeniden gelecek mi? İşte kabine toplantısı tarihi ve bu haftaki gündem konusu...
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Corona virüs pandemisine ilişkin önemli kararların alındığı Kabine Toplantısı’nın tarihi yeni haftanın başlamasına kısa bir süre kala gündeme geldi. Risk haritası her hafta başında güncelleniyor. Açıklanan haritada 81 il düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 renk grubuna ayrılıyor. İl bazlı kısıtlamalarda yeni önlemleri merak edenlerin gözü kulağı kabine toplantısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasında. Yerli aşı çalışmları, risk haritasına göre cafe ve restoranlara yönelik kısıtlama kararları kabinenin ana gündem konularından biri.
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Değerlendirmelerin 2 haftada bir yapılacak olması nedeniyle Kabine Toplantısı'nın 15 Mart 2021 tarihinde yapılması bekleniyor. Bir önceki toplantı 1 Mart’ta gerçekleşmişti. Kabine toplantısında, vaka sayıları, hastane ve yoğun bakım kapasiteleri ve aşılama oranlarına bakılarak illerin risk durumu değerlendirilecek.
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YENİ KISITLAMALAR GELİR Mİ?
Kabine toplantısında “şimdilik” yeniden kapanmaya dönük bir karar çıkmayacağı belirtilirken, alınan tedbirlere rağmen vaka ve ölüm sayılarında öngörülemez artış olması durumunda kısıtlamaların bir sonraki toplantıda yeniden ele alınabileceği belirtiliyor.