Kabine toplantısı ne zaman? Kısıtlamalar yeniden gelecek mi? İşte kabine toplantısı tarihi

Corona virüs pandemisine ilişkin önemli kararların alındığı Kabine Toplantısı’nın tarihi yeni haftanın başlamasına kısa bir süre kala gündeme geldi. Risk haritası her hafta başında güncelleniyor. Açıklanan haritada 81 il düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 renk grubuna ayrılıyor. İl bazlı kısıtlamalarda yeni önlemleri merak edenlerin gözü kulağı kabine toplantısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasında. Yerli aşı çalışmları, risk haritasına göre cafe ve restoranlara yönelik kısıtlama kararları kabinenin ana gündem konularından biri.