Kabine Toplantısı ne zaman? Gözler Kabine Toplantısı kararlarında
Kabine Toplantısı ne zaman yapılacağı ile gündemde yer alıyor. Koronavirüs mücadelesinde atılacak adımlarla ilgili önemli kararların verildiği Bakanlar Kurulu toplantısı için vatandaşların tarih araştırmaları hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'nda, hangi kararların alınacağı merak konusu oldu. İşte, Kabine Toplantısı tarihi hakkında son gelişmeler...
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Kabine Toplantısı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Son olarak Kurban Bayramı'ndan hemen önce toplanan Bakanlar Kurulu, bayram sürecinde alınacak önlemlere ilişkin bir görüşme yapmıştı. Toplantının ardından da millete sesleniş konuşması gerçekleşmişti. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman?
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 12 Temmuz Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştı. Kurban Bayramı tatili süresi başta olmak üzere, ülke gündeminin ele alındığı toplantıda tatilin 9 gün olacağı kesinleşti.
Bir sonraki Kabine Toplantısı'nın tarihi henüz belli olmadı ancak toplantının 26 Temmuz'da yapılması bekleniyor. Ancak Cumhurbaşkanlığı programında henüz bir bilgi yer almıyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan son yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi;
Pazartesi gün yarım günü salıdan cumaya ise tam gün tatildir. Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı diğer açıklamalar ile şunlar olmuştu;
Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır. Uzunluğu 5 km'yi bulan 3 adet çift tüp tünel uzunluğu, çift viyadük, 6 adet çift köprü ve 4 adette kavşak inşa ettik. Malkara Çanakkale otoyolu çalışmalarımızda hızla sürüyor.Hizmete açmayı planladığımız Çanakkale Köprüsü'nde araçların geçeceği yolun çelik döşemelerinin montajona başlıyoruz. Tünel ve köprü projelerimizle milletimize eser kazandırmaya devam ediyoruz.