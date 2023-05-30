Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanlığı yeni Kabine Toplantısı yapılacak mı, hangi gün? Mevcut Kabine'nin son Bakanlar Kurulu Toplantısı!

Kabine Toplantısı ne zaman sorusu, seçimlerin ardından gündemin öne çıkan başlıklarından oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı mevcut bakanlarla son kez toplanacak. Son dakika haberine göre, AK Parti'nin TBMM'deki yeni grup yönetimi belli oldu. Buna göre Sivas Milletvekili Abdullah Güler'in Grup Başkanı olması beklenirken, Grup Başkanvekillerinin ise Abdulhamit Gül, Özlem Zengin, Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Usta ve Bahadır Yenişehirlioğlu olması bekleniyor. Yeni Kabine'nin cumartesi günü açıklanması beklenirken, mevcut bakanlarla son Kabine Toplantısı 31 Mayıs'ta gerçekleşecek.