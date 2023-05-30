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Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanlığı yeni Kabine Toplantısı yapılacak mı, hangi gün? Mevcut Kabine'nin son Bakanlar Kurulu Toplantısı!

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#Kabine Toplantısı Tarihi#Kabine Toplantısı Ne Zaman#Bakanlar Kurulu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 21:30

Kabine Toplantısı tarihi, 28. Dönem Milletvekili ve cumhurbaşkanı seçiminin ardından belli oldu. Türkiye 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihinde sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabineyi cumartesi günü açıklaması beklenirken, mevcut Kabine'nin son toplantısı bu hafta gerçekleşecek. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak kritik toplantı sonrası alınan kararlar açıklanacak. Seçim gündeminin ele alınmasının beklediği Kabine Toplantısı'nda bakanlara teşekkür edilmesi bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı? İşte, Kabine Toplantısı'nın tarihi hakkında bilgiler.

1/4Kabine Toplantısı ne zaman Cumhurbaşkanlığı yeni Kabine Toplantısı yapılacak mı, hangi gün Mevcut Kabinenin son Bakanlar Kurulu Toplantısı

Kabine Toplantısı ne zaman sorusu, seçimlerin ardından gündemin öne çıkan başlıklarından oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı mevcut bakanlarla son kez toplanacak. Son dakika haberine göre, AK Parti'nin TBMM'deki yeni grup yönetimi belli oldu. Buna göre Sivas Milletvekili Abdullah Güler'in Grup Başkanı olması beklenirken, Grup Başkanvekillerinin ise Abdulhamit Gül, Özlem Zengin, Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Usta ve Bahadır Yenişehirlioğlu olması bekleniyor. Yeni Kabine'nin cumartesi günü açıklanması beklenirken, mevcut bakanlarla son Kabine Toplantısı 31 Mayıs'ta gerçekleşecek.

2/4KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

31 Mayıs Çarşamba günü 15:30'da mevcut bakanlarla bir kabine toplantısı yapılması ve bakanlara teşekkür edilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapılması ön görülüyor. Kabine Toplantısı 15 günde bir toplanıyor. Ancak seçim sürecinde Kabine Toplantısı son olarak Mart ayının ilk haftasında düzenlenmişti.

3/4MEVCUT BAKANLARLA SON TOPLANTI

MEVCUT BAKANLARLA SON TOPLANTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabineyi cumartesi günü açıklaması beklenirken, kulis haberine göre; kabinenin tamamen değişeceği söyleniyor.

4/4Kabine Toplantısı ne zaman Cumhurbaşkanlığı yeni Kabine Toplantısı yapılacak mı, hangi gün Mevcut Kabinenin son Bakanlar Kurulu Toplantısı

Mevcut bakanlarla son Kabine Toplantısı bu hafta gerçekleşecek. Hande Fırat'ın moderatörlüğünde CNN Türk ekranlarında yayınlanan Gece Görüşü programında, yeni kabinede yer alacak sürpriz isimler tartışılırken konuklardan gazeteci Melik Yiğitel kulis bilgilerini aktardı. Yiğitel, "Bana gelen bilgiye göre Mehmet Şimşek kabine kesin yer alacak. Necdet Ünivar'ın Sağlık Bakanlığı için düşünülebileceği söyleniyor. İbrahim Kalın'ın kabinede olabileceği söyleniyor. Ticaret Bakanlığı'nda iş dünyasından gelen bir ismin tercih edilebileceği söyleniyor. Meslek odaları ilişkisi iyi olan bir ismin tercih edilebileceği söyleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı için Fatih Şahin'in ismi öne çıkıyor. Kabine'den sonra yerel Seçim çalışması olacak. Cumhurbaşkanı bakanları sahaya indirecek." diye konuştu.

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