KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı hangi gün yapılacak? İşte Kabine'nin gündemindeki konular

Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşecek. Seçimlerin ardından kurulan yeni kabine ilk toplantısını 6 Haziran tarihinde yapmıştı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, buğday alım fiyatları, kurban bayramı emekli maaşı ödeme tarihi ile bayram tatilinin 9 gün olduğunu açıklamıştı. Ekonomiyi ilgilendiren önemli başlıklar yapılacak Kabine toplantısında ele alınacak. 14 Haziran Çarşamba günü kabine bir kez daha toplanacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? İşte, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı gündem konuları.