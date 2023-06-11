×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı hangi gün yapılacak? İşte Kabine'nin gündemindeki konular

Güncelleme Tarihi:

#Kabine Toplantısı Kararları#Kabine Toplantısı Ne Zaman#Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 02:17

Kabine Toplantısı kararları, yeni hafta öncesi milyonların gündemine geldi. Memur ve emekli zammı, temmuz ayı asgari ücret ara zammı gibi ekonomiyi ilgilendiren başlıklar ön plana çıkarken gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Kabine Toplantısı'na çevrildi. Seçimlerin ardından yeni kabine ikinci toplantısını önümüzdeki hafta gerçekleştirecek. Kabine Toplantısı gündem maddeleri arasında enflasyonla mücadeleden deprem konutlarının inşasına kadar pek çok başlık yer alacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı hangi gün? İşte, o konular hakkında bilgiler.

1/5KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı hangi gün yapılacak İşte Kabinenin gündemindeki konular

Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşecek. Seçimlerin ardından kurulan yeni kabine ilk toplantısını 6 Haziran tarihinde yapmıştı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, buğday alım fiyatları, kurban bayramı emekli maaşı ödeme tarihi ile bayram tatilinin 9 gün olduğunu açıklamıştı. Ekonomiyi ilgilendiren önemli başlıklar yapılacak Kabine toplantısında ele alınacak. 14 Haziran Çarşamba günü kabine bir kez daha toplanacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? İşte, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı gündem konuları.

2/5KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabinesi ile ikinci toplantısını 14 Haziran Çarşamba günü yapacak. Toplantıda gündemde öncelikle ekonomi başlığı olacak. Enflasyonla mücadeleden deprem konutlarının inşasına kadar pek çok başlık masada olacak.

3/5KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM KONULARI NELER

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM KONULARI NELER?

Ekonomi yine öne çıkan başlık olacak. Bir yandan gözler asgari ücrete ara zamdayken, kabine toplantısından 1 gün önce Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ve süreç başlayacak. Pazarlık Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplantılarında yürüyecek ama kabinede de ara zam başlığının ele alınması bekleniyor.

4/5KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı hangi gün yapılacak İşte Kabinenin gündemindeki konular

Bir diğer başlık ise deprem bölgesine yönelik adımların hızlanması olacak. Yeni bakanların pek çoğu ilk ziyaretlerini deprem bölgesine yaptı ve yapmaya devam ediyor. Toplantıda sahadan elde edilen son bilgilerin bir kez daha paylaşılması bekleniyor.

Deprem konutlarına ise ayrı bir parantez açılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki planların sinyalini verdi.

5/5KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı hangi gün yapılacak İşte Kabinenin gündemindeki konular

Ekonominin yeni yönetimi çalışmalar hakkında bilgi verecek. Özellikle fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için bundan sonrasında neler yapılacağı ele alınacak başlıklardan olacak.

Kabine de ayrıca her zamanki gibi terörle mücadele ve dış politika da masada olacak. Hem bu zamana kadar atılan adımlar hem de bundan sonra atılacak adımlar ele alınacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kabine Toplantısı Kararları#Kabine Toplantısı Ne Zaman#Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan