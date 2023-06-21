KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bu hafta yapılacak mı? Yeni Kabine Toplantısı kararları için gözler Cumhurbaşkanlığı'nda!

Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşecek. Seçimlerin ardından kurulan yeni kabine ilk toplantısını 6 Haziran tarihinde yapmıştı. Gündemi yakından takip eden, emekli ve memur zammını bekleyen milyonlar Kabine Toplantı'nın bir sonraki tarihine odaklandı. Ekonomiyi ilgilendiren önemli başlıkların toplantıda istişare edilmesi bekleniyor. Ancak bir sonraki Kabine Toplantısı tarihi henüz belli olmadı. Peki, Kabine Toplantısı gündeminde hangi konular var? İşte, ayrıntılar.