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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bu hafta yapılacak mı? Yeni Kabine Toplantısı kararları için gözler Cumhurbaşkanlığı'nda!

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 19:28

Kabine Toplantısı kararları için gözler Beştepe'de yapılacak olan görüşmeye çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan toplantı öncesi Kabine Toplantısı ne zaman, yarın mı? gibi sorular gündeme geldi. Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından memur ve emekli zammı gibi ekonomiyi ilgilendiren başlıklar ön plana çıkarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına dikkatler çevrildi. Türkiye'nin ekonomi ve siyasi gündeminin ele alındığı Kabine Toplantısı son olarak 14 Haziran tarihinde gerçekleştirilmişti. Peki, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı hangi gün? İşte, Kabine Toplantısı konuları ve ayrıntılı bilgiler.

1/4KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bu hafta yapılacak mı Yeni Kabine Toplantısı kararları için gözler Cumhurbaşkanlığında

Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşecek. Seçimlerin ardından kurulan yeni kabine ilk toplantısını 6 Haziran tarihinde yapmıştı. Gündemi yakından takip eden, emekli ve memur zammını bekleyen milyonlar Kabine Toplantı'nın bir sonraki tarihine odaklandı. Ekonomiyi ilgilendiren önemli başlıkların toplantıda istişare edilmesi bekleniyor. Ancak bir sonraki Kabine Toplantısı tarihi henüz belli olmadı. Peki, Kabine Toplantısı gündeminde hangi konular var? İşte, ayrıntılar.

2/4KABİNE TOPLANTISI VAR MI, NE ZAMAN YAPILACAK

KABİNE TOPLANTISI VAR MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Kabine Toplantısı son olarak 14 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilmişti. Kabine toplantısının, normal şartlarda 24 Haziran haftasında yapılması öngörülüyordu fakat 28 Haziran'ın bayram olması ve bütün haftanın tatil ilan edilmesi nedeniyle yeni toplantının temmuz ayının ilk haftalarından gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.

3/4KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Yeni Kabine'nin üçüncü toplantısında ekonomik gelişmelerin yanı sıra, deprem bölgesi konutları ve emekli ve memur zammının değerlendirilmesi bekleniyor. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi.

4/4SON KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

SON KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR

14 Haziran'da gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmelerde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret görüşmelerinin yapıcı olduğunu belirterek, "İnşallah tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir neticeye ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylığı ödemesini erkene alındığını duyurmuştu.

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