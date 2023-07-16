KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bu hafta var mı, yarın (17 Temmuz) yapılacak mı? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN PROGRAMI BELLİ OLDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın üç gün sürecek Körfez turuna çıkıyor. Erdoğan; sırasıyla Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ederek mevkidaşlarıyla bir araya gelecek.
Önce 3 ülkeyi kapsayan Körfez turu, ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği yeni haftada da devam edecek.
Erdoğan, yurt dışı ziyaretlerine haftanın ilk gününde Suudi Arabistan ile başlayacak.
Cidde'de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salı günü Suudi Arabistan'dan Katar'a geçecek.
8 aylık bir aradan sonra gideceği Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek.