KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bu hafta var mı, yarın (17 Temmuz) yapılacak mı? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı!

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Kabine Toplantısı son olarak 3 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilmişti. Kabine Toplantısı normal şartlarda 2 haftada bir organize ediliyor. Henüz yeni toplantı tarihlerine ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı. Toplantının 17 Temmuz Pazartesi düzenlenmesi bekleniyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Temmuz'da Suudi Arabistan, Katar Ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Körfez turuna çıkıyor.

Kabine Toplantısı'nın önümüzdeki hafta içerisinde ya da diğer hafta gerçekleşmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.