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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bu hafta var mı, yarın (17 Temmuz) yapılacak mı? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı!

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#Kabine Toplantısı Kararları#Kabine Toplantısı Ne Zaman#Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Tarihi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 19:06

Kabine Toplantısı kararları 2023 için gözler Beştepe'ye çevrildi. Türkiye'nin siyasi gündeminin ele alınacağı Kabine Toplantısı'nda; öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro gibi konuların görüşülmesi için beklentiler arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı en son 3 Temmuz tarihinde yapılmıştı. Yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan, Katar Ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Körfez turuna çıkıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, yarın (17 Temmuz) var mı? Kabine Toplantısı bu hafta yapılacak mı? İşte, Kabine Toplantısı gündem maddeleri ve tarihi hakkında bilgiler.

1/5KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bu hafta var mı, yarın (17 Temmuz) yapılacak mı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğanın programı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman? sorusu yeni hafta öncesi gündeme geldi. Memurlara enflasyon farkı ve emekli maaş zammının netleşmesinin ardından gözler Kabine Toplantısı'nda ele alınacak başlıklara çevrildi. Son gerçekleşen toplantıda kira artışında yüzde 25 sınırının devam etmesi kararlaştırılırken, memur ve emeklilere yapılacak zam oranı görüşülmüştü. Kabine Toplantısı genellikle iki haftada bir gerçekleşiyor. Normal zamanda bu hafta yapılması ön görülen Kabine Toplantısı'nın tarihi hakkında bir bilgi gelmedi. Ancak Cumhurbaşkanlığı programı bilgisine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Temmuz tarihinde üç gün sürecek Körfez turuna çıkıyor. Erdoğan; sırasıyla Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ederek mevkidaşlarıyla bir araya gelecek. Peki, Kabine Toplantısı hangi gün? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

2/5KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Kabine Toplantısı son olarak 3 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilmişti. Kabine Toplantısı normal şartlarda 2 haftada bir organize ediliyor. Henüz yeni toplantı tarihlerine ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı. Toplantının 17 Temmuz Pazartesi düzenlenmesi bekleniyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Temmuz'da Suudi Arabistan, Katar Ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Körfez turuna çıkıyor.

Kabine Toplantısı'nın önümüzdeki hafta içerisinde ya da diğer hafta gerçekleşmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN PROGRAMI BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın üç gün sürecek Körfez turuna çıkıyor. Erdoğan; sırasıyla Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ederek mevkidaşlarıyla bir araya gelecek.

Önce 3 ülkeyi kapsayan Körfez turu, ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği yeni haftada da devam edecek.

Erdoğan, yurt dışı ziyaretlerine haftanın ilk gününde Suudi Arabistan ile başlayacak.

Cidde'de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salı günü Suudi Arabistan'dan Katar'a geçecek.

8 aylık bir aradan sonra gideceği Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek.

4/5KÖRFEZ TURUNUN SON DURAĞI BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

KÖRFEZ TURUNUN SON DURAĞI BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Erdoğan'ın Körfez turundaki son durağı, Birleşik Arap Emirlikleri olacak.

Cumhurbaşkanı, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile çarşamba günü Abu Dabi'de buluşacak.

"ULUSLARARASI YATIRIMCILARIN ÜLKEMİZE YÖNELİK İLGİSİ YÜKSELDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla birlikte dost ve kardeşlerimiz başta olmak üzere uluslararası yatırımcıların ülkemize yönelik ilgisi yükseldi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberinde bazı bakanlar ve iş insanları ile yapacağı ziyaretlerde mevcut ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

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Özellikle yeni ekonomik iş birliği fırsatları konuşulacak. Bu çerçevede, Türkiye'nin üç ülkeyle de çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalaması bekleniyor.

Erdoğan, 3 gün sürecek Körfez turunun ardından yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek.

ERCAN HAVALİMANI AÇILACAK

Lefkoşa'da yapımı tamamlanan yeni Ercan Havalimanı'nın açılışını Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde gerçekleştirecek.

Erdoğan, "İnşallah 20 Temmuz'da buraya inmeyi planlıyorum" dedi.

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