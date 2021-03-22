Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları ve alınacak kararlar merak ediliyor
Kabine Toplantısı'na dair araştırmalar yeni haftanın ilk gününde yoğunlaştı. Kabine Toplantısı özellikle, işletme sahipleri tarafından ve normalleşme takvimine odaklanan vatandaşlarca yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde esnafa yönelik kısıtlamaların kademeli olarak esnetilmesi ile şimdi de yeni kararların alınması beklenen Kabine Toplantısı bekleniyor. Peki, Bakanlar Kurulu toplantısı ne zaman?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak Kabine Toplantısı, pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Özellikle, esnaflar ve sokağa çıkma yasağı kapsamındaki yaş grubundaki vatandaşlar, Bakanlar Kurulu olarak da bilinen Kabine Toplantısı'nın ne zaman toplanacağını merak ediyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Koronavirüs önlemlerinin konuşulduğu toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılıyor.
Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı programı içerisinde yer almıyor. Son yapılan toplantı 15 Mart tarihinde gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, 'Yeni normalleşme tedbirlerini sizlerle paylaşırken, şehirlerimizin, tedbirlere uyma derecelerine göre gelecekte hangi sınıfta yer alacaklarına kendilerinin karar vereceklerini de söylemiştik. Sağlık Bakanlığımız, salgının illerimizdeki seyrini yakından takip ediyor. Bugünkü Kabine Toplantımızda, son iki haftadaki gelişmelerin üzerinde etraflıca durduk. Kimi illerimizde görülen nispi vaka yükselişlerine rağmen bu artışın hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe sayılarına sınırlı şekilde yansımasını da sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Ayrıca aşılama yaygınlaştıkça, salgınla mücadelenin daha etkin hale geldiğini görüyoruz. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek, süreci yakından takip edeceğiz. Tüm verileri göz önüne alarak, bugünkü toplantımızda, şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri takip etme kararı aldık. Milletimizin, yeni normalleşmenin ilk heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonra çok daha bilinçli ve dikkatli davranarak, bu meselenin üstesinden hep birlikte geleceğiz.' dedi.
Bu kapsamda yeni bir bilgi geldiği ya da tarih belli olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.