Kabine toplantısı ne zaman, Cumhurbaşkanı saat kaçta açıklama yapacak? İl bazında kısıtlama olup olmayacağı netlik kazanacak

İL BAZINDA KISITLAMA OLUR MU? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda yapılan Bilim Kurulu toplantısından sonra, il bazında bazı kısıtlamaların olabileceğine işaret etmişti.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu üzerine Bilim Kurulu'nda konunun tartışıldığını ve gelecek hafta gelen tabloya göre tekrar konuşulacağını aktardı. Koca; 'Bugün kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre netleşmiş olur. Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Bir takım tedbirlerin olabileceği. İl bazında kısıtlamalar söz konusu olabilir.Burada temelde ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Ama bir takım tedbirlerin olabileceği, özellikle il bazında yer yer kısıtlamaların gündeme gelebileceği ve İl bazında vaka artışı söz konusu olursa orada tedbirleri arttırma gerekebilir. İl bazında bir takım kısıtlamalar söz konusu olabilir. Gelecek hafta 'Kurban Bayramı' için tekrar konuşmuş olacağız." açıklamasında bulunmuştu.