Kabine toplantısı ne zaman, Cumhurbaşkanı saat kaçta açıklama yapacak? İl bazında kısıtlama olup olmayacağı netlik kazanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşiyor. Koronavirüs salgını sürerken, Kurban Bayramı'nda alınacak önlemler vatandaşın da en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Kurban Bayram’ına sayılı gün kala gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı’nda ana gündem konusu bayramda uygulanacak kısıtlamalar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde il bazında kısıtlama olabileceğine dikkat çekmişti. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, Cumhurbaşkanı saat kaçta açıklama yapacak?
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Kabine Toplantısı’nda hem yurt içinde hem de yurt dışında yaşanan gelişmelerin masaya yatırılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de kabine toplantısı var. Kabine toplantısının saati 15.00. Gündemde hem iç politikaya yönelik hem de dış gelişmelerle ilgili sıcak başlıklar olacak. Gözlerin çevrildiği Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında açıklamalarda bulunacak.
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TOPLANTIDA HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?
Kurban Bayramı’nın 31 Temmuz’da idrak edilecek olması nedeniyle bu hafta Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlar çok merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu üyelerinin tavsiyeleri ve son durumla ilgili bir sunum yapacak. Kurban Bayramı’nda ek tedbirler alınıp alınmayacağı netlik kazanacak.
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İL BAZINDA KISITLAMA OLUR MU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda yapılan Bilim Kurulu toplantısından sonra, il bazında bazı kısıtlamaların olabileceğine işaret etmişti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu üzerine Bilim Kurulu'nda konunun tartışıldığını ve gelecek hafta gelen tabloya göre tekrar konuşulacağını aktardı. Koca; 'Bugün kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre netleşmiş olur. Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Bir takım tedbirlerin olabileceği. İl bazında kısıtlamalar söz konusu olabilir.Burada temelde ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Ama bir takım tedbirlerin olabileceği, özellikle il bazında yer yer kısıtlamaların gündeme gelebileceği ve İl bazında vaka artışı söz konusu olursa orada tedbirleri arttırma gerekebilir. İl bazında bir takım kısıtlamalar söz konusu olabilir. Gelecek hafta 'Kurban Bayramı' için tekrar konuşmuş olacağız." açıklamasında bulunmuştu.
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Bir diğer önemli konu başlığı ise Ayasofya. 86 yıl aradan sonra Ayasofya'da ilk cuma namazı kılınmıştı. Ayasofya’nın ibadete açılması dış politikada da ses getirmişti. Kabine Toplantısı ardından Ayasofya’nın açılışıyla ilgili değerlendirmeler yapılması bekleniyor.