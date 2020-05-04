Cumhurbaşkanı ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak?
Kabine toplantısı ve Cumhurbaşkanı’nın açıklaması için heyecanlı geri sayım devam ediyor. Toplantının, gündeminde normalleşme planı ve eğitimde atılacak adımlar var. Corona virüs tedbirleri kapsamındaki kısıtlamaların ve normalleşme sürecinin aydınlatılmasını bekleyen binlerce vatandaş, kabine toplantısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasını bekliyor. Peki, Cumhurbaşkanı ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak?
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Üç günlük sokağa çıkma yasağının ardından Türkiye'nin gözü kabine toplantısında alınacak kararlarda ve Cumhurbaşkanı’nın yapacağı açıklamada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferansla altıncı kez başkanlık edeceği kabine toplantısında milyonlarca genç ve yaşlıyı ilgilendiren kritik kararlar alınacak. Kabinenin ana gündem maddesi günlerdir merakla beklenen LGS ve YKS’nin yapılacağı tarihin belirlenmesi olacak. Peki, kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı saat kaçta açıklama yapacak?
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Cumhurbaşkanı saat kaçta açıklama yapacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının başlama saati henüz bilinmiyor. Ancak bir önceki toplantılar dikkate alındığında kabine toplantısını saat 15.00 gibi başlaması beklenirken toplantı biter bitmez hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.
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4.5 MİLYON ÖĞRENCİ
Milli Eğitim Bakanlığı’nın farklı seçenekler üzerinde çalıştığı liselere giriş sınavı LGS’nin haziran ayının son haftasında gerçekleşebileceği belirtiliyor. Salgın nedeniyle daha önce 20-21 Haziran’dan 25-26 Temmuz’a ertelenen üniversite giriş sınavı YKS’nin de turizm sektörünün olumsuz etkilenebileceği görüşü üzerine yeniden haziran ayına çekilebileceği konuşuluyor. YKS’nin haziran ayına geri alınacağı iddiaları üzerine milyonlarca öğrenci Twitter’dan “YKS Tarihine Dokunma” hashtag’i açmıştı. Yaklaşık 4.3 milyon öğrencinin gireceği her iki sınavla ilgili tüm etkenler ve öneriler göz önüne alınarak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yapacağı sunumun ardından son karar kabinede verilecek.
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7 MİLYON 65 YAŞ ÜSTÜ
Toplantıda 21 Mart’tan bu yana sokağa çıkamayan 65 yaş üstündeki 7 milyon kişi için “esnetme” formülleri de konuşulacak. 65 yaş üstündeki vatandaşların belli gün ve saatlerde sokağa çıkma yasağının esnetilmesine dönük nihai kararın da çıkması öngörülüyor. Bu konuda Bilim Kurulu’nun önerileri ve ilgili bakanlıkların görüşü tüm yönleriyle ele alınacak. 65 yaş üstü vatandaşlar için getirilecek esnetme kararının salgının seyri ve Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda önümüzdeki günlerde 20 yaş altındakiler için de gündeme gelebileceği belirtiliyor.
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NORMALLEŞME PLANI TAMAM
Toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın son halini verdiği normalleşme eylem planı da ele alınacak. Erdoğan’ın eylem planıyla ilgili 16 bakanlığın yaptığı hazırlıklar konusunda brifing alacağı, kabinenin ardından takvimin belli bölümlerini ve kademeli esnetmeyle ilgili kararları açıklaması da bekleniyor. Toplantıda, Ramazan Bayramı’na kadar geçecek üç haftalık dönemde alınacak yeni tedbirler de gündeme gelecek. Kabinede ekonomide alınacak önlemlerin yanı sıra Suriye ve Libya’daki gelişmeler de ele alınacak. Önümüzdeki sürece ilişkin milyonları ilgilendiren kritik kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulusa Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak.