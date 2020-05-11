Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

GEÇTİĞİMİZ HAFTA ALINAN KARARLAR NELERDİ? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası normalleşme planını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve dört saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da 10 Mayıs Pazar günü saat 11,00 - 15,00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz. 20 yaş altı için de bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız" dedi. Erdoğan ayrıca, "Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek. Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek" dedi.