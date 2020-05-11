Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?
Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 7. kez gerçekleşecek. Geçtiğimiz hafta 4 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası açıklama yapan Erdoğan, normalleşme planının ayrıntılarını paylaşmıştı. Alınacak yeni kararları merak eden vatandaşlar, kabine toplantısının gerçekleşeceği ve Cumhurbaşkanının açıklama yapacağı saati araştırıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 7. kez telekonferans yöntemiyle toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, normalleşme süreci ile ilgili alınan yeni kararlar kamuoyuyla paylaşılacak. Toplantıda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı da içine alan 16-17-18-19 Mayıs’ta 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanmasına ilişkin kararın verilmesi ve son toplantıda seyahat yasağının kaldırıldığı 7 kente yenilerinin eklenmesi bekleniyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında düzenlenecek dijital Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı bugün gerçekleşecek. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı geçtiğimiz hafta saat 15.10'da başlamıştı. Toplantı, yedinci kez video konferans yöntemiyle yapılıyor. Toplantı biter bitmez hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.
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GEÇTİĞİMİZ HAFTA ALINAN KARARLAR NELERDİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası normalleşme planını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve dört saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da 10 Mayıs Pazar günü saat 11,00 - 15,00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz. 20 yaş altı için de bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız" dedi. Erdoğan ayrıca, "Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek. Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek" dedi.