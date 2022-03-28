Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesini enflasyonun etkileri, yükselen gıda fiyatları ve stokçuluğa karşı alınabilecek önlemler oluşturacak.



Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ekonomi ve enerji fiyatları üzerindeki olası etkilerine karşı önlemler konuşulacak. Meclis çalışmalarının ve koronavirüsle mücadeleye yönelik adımların ele alınacağı kabinede yurtiçi ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları da ana hatlarıyla gündeme gelecek.