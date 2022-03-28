Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak

#Kabine#Kabine Toplantısı#Kabine Toplantısı Ne Zaman

Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. Toplantı öncesi en çok merak edilen detayların başında kabine saati ve konuları geliyor. Toplantıda görüşülen başlıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

1/3Kabine Toplantısı ne zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından bir araya gelmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı bugün saat 15.00'te Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ana gündem maddesi, yükselen gıda fiyatları ve Ukrayna-Rusya krizi olacak.

2/3KABİNE TOPLANTISI KONULARI

KABİNE TOPLANTISI KONULARI

Toplantıda Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesinin ardından Türkiye’nin yürüttüğü diplomasi trafiği ele alınacak. Bu kapsamda Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky başta olmak üzere liderlerle krizin barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması, kalıcı ateşkesin sağlanması, müzakere edilen 6 başlıkla ilgili Türkiye’nin atacağı adımlar da kabinenin gündeminde olacak.

3/3Kabine Toplantısı ne zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesini enflasyonun etkileri, yükselen gıda fiyatları ve stokçuluğa karşı alınabilecek önlemler oluşturacak.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ekonomi ve enerji fiyatları üzerindeki olası etkilerine karşı önlemler konuşulacak. Meclis çalışmalarının ve koronavirüsle mücadeleye yönelik adımların ele alınacağı kabinede yurtiçi ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları da ana hatlarıyla gündeme gelecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kabine#Kabine Toplantısı#Kabine Toplantısı Ne Zaman