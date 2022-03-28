Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından bir araya gelmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı bugün saat 15.00'te Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ana gündem maddesi, yükselen gıda fiyatları ve Ukrayna-Rusya krizi olacak.
Toplantıda Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesinin ardından Türkiye’nin yürüttüğü diplomasi trafiği ele alınacak. Bu kapsamda Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky başta olmak üzere liderlerle krizin barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması, kalıcı ateşkesin sağlanması, müzakere edilen 6 başlıkla ilgili Türkiye’nin atacağı adımlar da kabinenin gündeminde olacak.
Toplantının bir diğer önemli gündem maddesini enflasyonun etkileri, yükselen gıda fiyatları ve stokçuluğa karşı alınabilecek önlemler oluşturacak.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ekonomi ve enerji fiyatları üzerindeki olası etkilerine karşı önlemler konuşulacak. Meclis çalışmalarının ve koronavirüsle mücadeleye yönelik adımların ele alınacağı kabinede yurtiçi ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları da ana hatlarıyla gündeme gelecek.