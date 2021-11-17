Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte Kabine Toplantısından son bilgiler
Kabine Toplantısı sonuçları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevrildi. Koronavirüste son durum ve Türkiye gündeminin ele alındığı kritik toplantıda Bakanlar Kurulu görüşlerini paylaşacak. Yapılacak ilk toplantıda yerli aşı TURKOVAC'ın da ele alınması bekleniyor. Gözler şimdi Ankara'dan gelecek açıklamalarda. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? İşte, Kabine Toplantısından son bilgiler ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yakın zaman sonra toplanacak. Ele alınması beklenen konular üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapılacak. Toplantılarda iç ve dış gündeme ilişkin başlıklar ele alınıyor. Koronavirüs ve terörle mücadeledeki son durum ile bölgesel gelişmeler de değerlendiriliyor. İşte, Kabine Toplantısından son bilgiler...
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Kabine, son olarak 8 Kasım Pazartesi günü saat 15.00'te bir araya geldi. Kabine Toplantıları rutin olarak 2 hafta ara ile gerçekleştiriliyor.
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Son Kabine Toplantısı 8 Kasım'da gerçekleştirilmişti. Yeni kabine toplantısı tarihi ise henüz netlik kazanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.