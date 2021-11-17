Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte Kabine Toplantısından son bilgiler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yakın zaman sonra toplanacak. Ele alınması beklenen konular üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapılacak. Toplantılarda iç ve dış gündeme ilişkin başlıklar ele alınıyor. Koronavirüs ve terörle mücadeledeki son durum ile bölgesel gelişmeler de değerlendiriliyor. İşte, Kabine Toplantısından son bilgiler...