Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Gözler bayram sonrası kararlarında
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ile Kurban Bayramı sonrası koronavirüste son durum değerlendirilecek. Son günlerde vaka sayısında yükseliş eğiliminin görülmesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı Kabine Toplantısı açıklamasında yeni kararların neler olacağı gündeme geldi. Özellikle ülkemizde de görülen Delta ve Delta Plus varyantına yönelik yeni kararların Bakanlar Kurulu'nda istişare edilmesi bekleniyor. Milyonların gözü kulağı şimdi kritik toplantının tarihinde. Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, Kabine Toplantısı'nın tarihi ile ilgili bilgiler.
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Kabine Toplantısı ne zaman sorusu vatandaşların merak ettikleri konular arasında yer alıyor. Koronavirüste son durum ve yerli aşı çalışmalarının görüşüldüğü Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete sesleniş konuşmasında, bayram sonrası atılacak adımları değerlendirmesi bekleniyor. Toplantının tarihi henüz kesinleşmezken, Bakanlar Kurulu'nun 26 Temmuz'da bir araya gelmesi bekleniyor.
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 12 Temmuz Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştı. Kurban Bayramı tatili süresi başta olmak üzere, ülke gündeminin ele alındığı toplantıda tatilin 9 gün olacağı kesinleşti.
Bir sonraki Kabine Toplantısı'nın tarihi henüz belli olmadı ancak toplantının 26 Temmuz'da yapılması bekleniyor.
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SON YAPILAN TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan son yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi;
Pazartesi gün yarım günü salıdan cumaya ise tam gün tatildir. Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı diğer açıklamalar ile şunlar olmuştu;
Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır. Uzunluğu 5 km'yi bulan 3 adet çift tüp tünel uzunluğu, çift viyadük, 6 adet çift köprü ve 4 adette kavşak inşa ettik. Malkara Çanakkale otoyolu çalışmalarımızda hızla sürüyor.
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Hizmete açmayı planladığımız Çanakkale Köprüsü'nde araçların geçeceği yolun çelik döşemelerinin montajona başlıyoruz. Tünel ve köprü projelerimizle milletimize eser kazandırmaya devam ediyoruz.