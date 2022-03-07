Kabine Toplantısı ne zaman, bugün var mı? Bakanlar Kurulu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı kararlar bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere ve araştırmacılara TÜBİTAK'tan sağlanan burslarda da ciddi iyileştirmeler yaptıklarını belirterek, "Lisans öğrencilerine verdiğimiz aylık 750 liralık bursu yüzde 67'lik artışla bin 250 liraya çıkarıyoruz. Aynı şekilde başarı performanslarına göre bundan böyle TÜBİTAK'tan yüksek lisans öğrencileri 3 bin lira ile 4 bin 250 lira, doktora öğrencileri 5 bin 500 ile 7 bin 500 arası, doktora sonrası araştırmalar ise 7 bin 500 ile 10 bin arasına kadar aylık burs alabileceklerdir. Mümkün olan en yüksek seviyeden yapmaya özen gösterdiğimiz bu iyileştirmelerin şimdiden öğrenci ve araştırmacılarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.